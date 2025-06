A- A+

Tênis Wimbledon é a "melhor oportunidade" para conquistar 25º Grand Slam, diz Djokovic O sérvio é o atual número 6 do mundo e já foi sete vezes campeão do torneio londrino

Em busca do recorde de 25 títulos de Grand Slam desde seu último troféu conquistado no US Open em 2023, o tenista sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon, disse neste sábado (28) que o torneio londrino pode ser "sua melhor opotunidade" para alcançar esse feito.

"Meu desejo é jogar por mais alguns anos", disse o sérvio de 38 anos em uma coletiva de imprensa dois dias antes do início do torneio.

"Eu adoraria me manter em boa forma física e mentalmente motivado para continuar jogando no mais alto nível", continuou o atual número 6 do mundo. "Esse é o objetivo, mas nunca se sabe neste momento" de sua carreira.

"Eu realmente não sei se este Wimbledon será o meu último", disse Djokovic, que reservou mais tempo do que o normal para agradecer ao público pelo apoio durante sua derrota na semifinal de Roland Garros e que mais tarde sugeriu que o revés poderia ter sido sua última aparição no saibro parisiense.

"Wimbledon pode ser minha melhor oportunidade" para finalmente conquistar o 25º título, o que desempataria com a australiana Margaret Court, que também conquistou 24 títulos de simples de 'majors' (13 deles antes do início da era Open, em 1968), disse o finalista das últimas seis edições.

"Embora meu nível de jogo tenha sido muito mais inconsistente" nestes últimos meses "do que durante o restante da minha carreira (...), em Grand Slams sou mais consistente", destacou o sérvio.

"Este ano, joguei duas semifinais. Infelizmente, na Austrália, fui obrigado a abandonar" no final do primeiro set contra Alexander Zverev (nº 3) devido a uma lesão, lembrou.

"Em Roland Garros, fui dominado" pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner. "Mas acho que joguei em um bom nível, apesar disso", afirmou Djokovic.

"Me sinto bem fisicamente, estou jogando bem nos treinos", acrescentou Djokovic, que vai estrear contra o francês Alexandre Müller (nº 40).

