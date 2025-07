Wimbledon: Sinner e Alcaraz decidem finalíssima; saiba onde assistir

A- A+

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz assumiram de vez o posto de liderança no circuito mundial do tênis. Pela segunda vez consecutiva, a dupla decide um Grand Slam, desta vez na grama sagrada de Wimbledon, neste domingo (13), a partir das 12h.

Por mais uma vez, Sinner e Alcaraz, dois dos principais nomes da nova geração do tênis, chegam para decidir mais um torneio. A última decisão entre os rivais foi há um pouco mais de um mês, em Roland Garros, quando Alcaraz venceu de virada por 3 sets a 2. A partida se tornou a decisão mais longa da história do Aberto da França.

O retrospecto entre os atletas vem pesando para o lado espanhol. Em 12 partidas nos grandes torneios profissionais, Alcaraz venceu em oito oportunidades, enquanto o italiano Sinner venceu outras quatro.

Essa é apenas a primeira vez que Sinner e Alcaraz decidem o principal torneio de grama. Ainda muito jovens, os atletas tiveram seus percalços durante a campanha.

Campeão

Buscando o seu tricampeonato consecutivo em Wimbledon, Alcaraz vem fazendo uma bela temporada na grama. Conquistou o torneio preparatório de Queen’s, mas logo na primeira rodada no All England Club teve uma pedreira. Diante do experiente Fabio Fognini, o espanhol precisou do quinto set para vencer o oponente, que anunciou aposentadoria logo em seguida.

Carlos Alcaraz is a #Wimbledon finalist for the THIRD YEAR IN A ROW



The two-time defending champion defeats Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) to put one hand on the Gentlemen's Singles Trophy - and Centre Court ROARS for the Spaniard



Utterly sensational. pic.twitter.com/Twy6y6vK6V — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Passado o susto inicial, Carlitos deixou adversários do calibre de Andrey Rublev, Cameron Norrie e Taylor Fritz sem maiores dificuldades. O último até tirou um set na semifinal, mas caiu em menos de três horas.

Engasgado

Mesmo permanecendo no posto de número um do mundo, Jannik Sinner tem um objetivo muito claro: mostrar que pode bater Alcaraz. A trajetória na grama não começou bem e teve uma eliminação precoce em Halle.

The sound of this Jannik Sinner forehand #Wimbledon pic.twitter.com/ot3yf3eJEn — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

O Italiano teve as três primeiras rodadas muito tranquilas em Wimbledon, mas logo oscilou nas oitavas. Sinner perdeu os dois primeiros sets diante do búlgaro Dimitrov e empatava o terceiro, quando o adversário sentiu lesão e teve que abandonar a partida.

Após ser quase eliminado, Jannik foi implacável nas rodadas seguintes. Superou as dores no cotovelo direito e eliminou Ben Shelton e Novak Djokovic por set 3 sets a 0, nas quartas e semifinal, respectivamente.



Logo após confirmar sua vaga na finalíssima de Wimbledon, Sinner foi questionado sobre o que esperar do jogo diante do seu maior rival. "Eu não sei, nós vimos a última final (Roland Garros), você nunca sabe o que está por vir (risos). É uma grande horna para mim dividir a quadra mais uma vez com Carlos. Já mencionei várias vezes que nós nos motivamos ao máximo e ele é certamente um dos jogadores que eu admiro" disse.

Sinner x Alcaraz - saiba onde assistir

Data: 13/07

Horário: 12h

Local: All England Club (Wimbledon/Inglaterra)

Transmissão: ESPN 2

