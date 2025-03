A- A+

Futebol Com experiência em Portugal, Wires projeta duelo contra portugueses do Sport Treinador do Retrô chegou na reta final do Pernambucano e pode fazer a Fênix ganhar o primeiro título estadual

Um técnico que conhece bem o futebol português está na final do Campeonato Pernambucano. Pensou em Pepa, do Sport? Acertou. Mas pensou em Wires Souza, do Retrô? Também. O comandante da Fênix já jogou em Portugal e contou como a experiência na terra do profissional do Leão pode ajudá-lo a fazer o time de Camaragibe vencer pela primeira vez o Estadual.

“Sabemos que, quando eles (portugueses) entram em um jogo, é pra ganhar. Estive lá por seis anos, jogando no Rio Ave, e sei que eles têm isso. Sei da dificuldade que vou encontrar em relação à maneira de propor o jogo, estratégias. Isso eu aprendi muito com os portugueses e tento passar para meus jogadores essa ambição”, argumentou.

São apenas quatro jogos à frente do Retrô, sendo três deles no Campeonato Pernambucano. Um trabalho curto, mas que já rendeu a Wires a primeira final da carreira, após passagem na equipe sub-20 da Fênix. Início meteórico que ele pretende coroar com a primeira conquista no profissional, além de acabar com a sina de vices da Fênix em 2022 e 2023 para Náutico e Sport, respectivamente.

“Estava como auxiliar da casa, mas tiveram várias situações no comando técnico (saídas de Dico Wooley e Evaristo Piza) e o presidente Laércio Guerra me deu essa oportunidade. Tive logo de início o jogo de mata-mata contra o Náutico (nas quartas de final), que nos ajudou a dar essa sequência”, apontou.

“Sei da dificuldade que vamos encontrar, da dimensão do Sport. É uma final importante para mim, como treinador da equipe principal, participando da primeira final, e dos atletas, que abraçaram a ideia. Acho que foi justo ter (na decisão) as duas equipes que fizeram o melhor campeonato. Sabemos que será difícil, mas estamos preparados”, concluiu.

