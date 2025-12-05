A- A+

Futsal Pernambucano Witama planeja decisão e busca título com o Magnus Atleta valoriza bom momento na equipe antes da final contra o Corinthians

O ala Witama, natural de São Vicente Férrer (PE), vive um momento decisivo na carreira e tenta confirmar a boa fase no Magnus, que disputa no sábado a final do Campeonato Paulista de Futsal contra o Corinthians. O atleta chega para a decisão com protagonismo crescente na equipe e após participar da vitória no jogo de ida, fora de casa, por 3 a 2.

Magnus tem vantagem para a partida decisiva

Com o triunfo no primeiro confronto, o Magnus entra na final com a vantagem do empate no tempo normal. O resultado fortaleceu o ambiente interno e elevou a confiança do elenco para a partida que definirá o campeão paulista da temporada.

Witama, que se firmou no time desde a chegada após passagem pelo Sport, vem sendo utilizado com frequência e ampliou sua participação nas últimas partidas. A trajetória do jogador no futsal pernambucano e a rápida adaptação ao clube paulista contribuíram para que ele se tornasse uma das referências da equipe na reta final da competição.

Jogador destaca foco total na final

O ala comentou o momento vivido e projetou o duelo de sábado.

“A expectativa é a melhor possível. Conseguimos um grande resultado fora de casa no jogo da ida. Agora, é fazer outro grande jogo na nossa casa e sair com o título.”

A decisão representa a chance de um novo capítulo na carreira do pernambucano, que segue levando o nome da sua cidade e do seu estado ao cenário nacional do futsal.

Serviço

Final do Campeonato Paulista de Futsal

Confronto: Magnus x Corinthians

Data: Sábado (06/12)

Horário: 11h

Local: Arena Sorocaba (SP)

Com informações da assessoria

