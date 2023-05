A- A+

Liga dos Campeões Wolfsburg vence Arsenal na prorrogação (3-2) e vai enfrentar Barça na final da Champions feminina Depois do jogo de ida, que terminou empatado em 2 a 2, a equipe alemã venceu os 'Gunners'

O Wolfsburg se classificou, nesta segunda-feira (1º), para a final da Liga dos Campeões feminina, ao eliminar o Arsenal após a prorrogação (3-2), no Emirates Stadium, em Londres, e vai enfrentar o Barcelona na grande decisão.

Depois do jogo de ida, que terminou empatado em 2 a 2, a equipe alemã venceu os 'Gunners' no final de um jogo dramático decidido com um gol de Pauline Bremer aos 119 minutos.

Diante de uma multidão no Emirates Stadium de mais de 60.000 espectadores - um público recorde para uma partida de clubes femininos na Inglaterra - o Arsenal abriu o placar aos 11 minutos com um gol da sueca Stina Blackstenius, que já havia marcado no jogo de ida.

O Wolfsburg empatou com um chute de primeira da holandesa Jill Roord (42'), ex-jogadora do Arsenal. Alexandra Popp colocou as alemãs na frente aos 58 minutos, mas as anfitriãs levaram a partida para a prorrogação após o gol de cabeça de Jennifer Beattie (75').

Os 'Gunners' já tinham se recuperado de uma situação complicada na partida de ida, quando perdiam por 2 a 0 aos 24 minutos de jogo. Mas depois do gol de Bremer aos 119 minutos não houve tempo para um milagre.

O Barça e sua vencedora da Bola de Ouro, Alexia Putellas, que voltou a jogar no campeonato espanhol no último fim de semana após sofrer uma grave lesão no joelho, se classificou para a final ao eliminar o Chelsea (0-1 na ida e 1-1 na volta).

Para as 'culés' será a terceira final consecutiva da Liga dos Campeões (as catalãs venceram o Chelsea em 2021 e perderam em 2022).

A final está marcada para o dia 3 de junho, em Eindhoven, na Holanda.

As alemãs vão disputar sua sexta final continental em onze anos, e vão tentar o tricampeonato depois dos conquistados em 2013 e 2014.

O Arsenal, pioneiro do futebol feminino, terá que esperar para chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões desde que conquistou o título em 2007, a única da Liga dos Campeões feminina erquida por um clube inglês.

