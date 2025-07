Wolverhampton acerta contratação de Jhon Arias por R$ 129 milhões, diz jornalista

A- A+

O Fluminense chegou a um acordo com o Wolverhampton para a venda do meia-atacante Jhon Arias por cerca de 20 milhões (cerca de R$ 129 milhões), segundo o jornalista especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano.

O jogador colombiano de 27 anos já aceitou os termos para atuar na Premier League e deve embarcar nos próximos dias para a Inglaterra, onde fará exames médicos e assinará contrato com o novo clube.

O negócio representa uma das maiores vendas da história recente do clube carioca. Arias vinha sendo alvo de clubes da Europa e do mundo árabe, mas o Wolverhampton, que já havia manifestado interesse no início da janela, acelerou as tratativas nos últimos dias e conseguiu fechar a operação.

Revelado pelo Patriotas, da Colômbia, e com passagens por Llaneros, América de Cali e Independiente Santa Fe, Arias chegou ao Fluminense em 2021 e rapidamente se tornou peça-chave no elenco.

Em quatro temporadas no Tricolor, conquistou dois títulos estaduais e foi campeão da Libertadores em 2023, além de ter disputado o Mundial de Clubes e consolidado seu espaço na seleção colombiana.

Pela equipe carioca, foram mais de 180 partidas, com 29 gols marcados e inúmeras assistências. Além do desempenho técnico, Arias ganhou destaque pelo comprometimento tático, polivalência no setor ofensivo e comportamento profissional dentro e fora de campo.

No Fluminense, a saída do colombiano já vinha sendo tratada como provável. Em junho, o presidente Mário Bittencourt admitiu que o clube precisava fazer uma venda significativa para equilibrar as finanças da temporada.

O montante da negociação com o Wolverhampton, ainda não oficializado, deve ajudar a aliviar as contas do clube, que vive uma fase instável no Campeonato Brasileiro de 2025.

