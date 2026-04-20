Wolverhampton é rebaixado na Premier League após empate entre Crystal Palace e West Ham
A queda encerra uma sequência de oito temporadas consecutivas na elite inglesa e coroa uma campanha catastrófica
O Wolverhampton está oficialmente rebaixado na Premier League. O destino dos Wolves foi selado nesta segunda-feira, sem o time sequer entrar em campo, após o empate por 0 a 0 entre Crystal Palace e West Ham.
Com o resultado, o West Ham alcançou os 33 pontos, tornando o lanterna matematicamente inalcançável com apenas cinco rodadas restantes no calendário. O Wolverhampton tem 17.
A queda encerra uma sequência de oito temporadas consecutivas na elite inglesa e coroa uma campanha catastrófica, marcada pelo pior início de temporada da história da Premier League, com o clube somando apenas dois pontos em seus primeiros 18 jogos.
Nem mesmo a troca de comando técnico de Vítor Pereira por Rob Edwards em novembro foi capaz de salvar o projeto bilionário do grupo Fosun, que viu pilares como Matheus Cunha e Rayan Aït-Nouri deixarem o clube sem reposições à altura.
Ironicamente, a sentença definitiva veio pelas mãos de Nuno Espírito Santo, o técnico que levou o clube aos seus melhores momentos anos atrás e hoje comanda o West Ham.
Agora, o clube do Molineux terá de lidar com um elenco de estrelas desvalorizadas, incluindo os brasileiros André, João Gomes e Pedro Lima, que devem ser alvos centrais na próxima janela de transferências diante da nova realidade financeira da segunda divisão.