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copa do mundo 2026 Wonderwall x remada: torcidas de Inglaterra e Noruega marcam a Copa e uma se despede hoje Inglaterra e Noruega enfrentam-se neste sábado (11) nas quartas de final do torneio

O duelo entre Noruega e Inglaterra no início da noite deste sábado (11) marcará a despedida de uma das torcidas mais emblemáticas da Copa do Mundo 2026. Em vários momentos de alegria e apreensão, as arquibancadas fizeram ótimos espetáculos durante o torneio e levaram ainda mais brilho às suas respectivas seleções.

Em sua melhor participação na história dos mundiais, os noruegueses trouxeram a comemoração da remada, fazendo uma alusão às embarcações vikings. Embora seja uma criação muito recente, não demorou muito para tomar conta das arquibancadas e até torcedores de outros países se juntaram à festa.

Nela, os jogadores e torcedores se sentam ou se inclinam em sequência e simulam o movimento de remada, somando os gritos de "Ro" em sincronia com um tambor, que dita o ritmo da comemoração As remadas começam mais lentas e vão aumentando gradativamente conforme as batidas ficam mais rápidas.

Mesmo com a fama recente, o gesto foi criado meses atrás pelo professor Ole Frøystad, que tentava emplacar a coreografia pelas redes sociais. Segundo o próprio criador, a comemoração teve inspiração nos cantos da torcida do Rosenborg, clube expressivo da Noruega, e no ‘Viking Clap’ (ou Palma Viking), que ganhou o mundo com a Islândia na Eurocopa de 2016.

O gesto foi testado pela primeira vez em um amistoso contra a Suíça, em março deste ano, mas não caiu nas graças da torcida naquele momento. A virada de chave ocorreu após vídeos ensinando a coreografia correta viralizarem nas redes sociais. Desde então, a remada ganhou força nas arquibancadas e tem sido um dos grandes símbolos da Copa do Mundo.

Em busca do segundo título após 60 anos, a Inglaterra levou a música Wonderwall para criar uma bela conexão entre torcedores e jogadores. A composição de Noel Gallagher não tinha uma ligação direta com a seleção antes da Copa do Mundo, apesar de já ter sido utilizada em comemorações de outros clubes de futebol, entre eles, o Manchester City, após a conquista da Champions League em 2022/23.

A relação da música do Oasis com a seleção nacional se estreitou após a vitória, por 4 a 2, diante da Croácia pela abertura do Grupo L. Jogadores e torcedores cantaram juntos a composição e a cena tomou conta das redes sociais em todo o planeta. Atletas ingleses observavam atentamente o canto das arquibancadas, que era auxiliado pelas caixas de som do AT&T Stadium, em Dallas.

Os torcedores foram aplaudidos pelos próprios atletas após o término da música. O momento de conexão entre jogadores e torcida rapidamente criou uma tradição e o gesto foi repetido em todos os outros jogos da Inglaterra. Após a vitória sobre o México, nas quartas de final, o histórico Estádio Azteca foi tomado pelas vozes inglesas e até os mexicanos se juntaram à comemoração.

O Hard Rock Stadium, em Miami, será o palco do duelo entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 18h, deste sábado. Quem sair vencedor terá Argentina ou Suiça nas semifinais e ficará muito próximo da grande decisão. Do outro lado da chave, Espanha e França se enfrentam na próxima terça-feira (14).

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