Tênis Wozniacki segue surpreendendo e avança às oitavas do US Open Dinamarquesa volta à quadra no domingo (3)

O retorno da dinamarquesa Caroline Wozniacki aos torneios de Grand Slam viveu seu terceiro capítulo nesta sexta-feira (1º), com uma vitória de virada sobre a americana Jennifer Brady, que valeu a classificação para as oitavas de final do US Open.

Wozniacki fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-1, em uma hora e 58 minutos na quadra central de Fluching Meadows.

A dinamarquesa, que não competia em um grande torneio desde que tinha anunciado sua aposentadoria, no início de 2020, retornou nesta semana com duas vitórias, sobre a russa Tatiana Prozorova e a tcheca Petra Kvitova, número 11 do mundo e campeã do WTA 1000 de Miami em Abril.

"Como competidora e atleta, você sempre quer vencer e acreditar em si, mas jogar nesta quadra é um sonho realizado", disse Wozniacki ao se surpreender com seu desempenho.

"Quando me aposentei, há três anos, não pensei que estaria aqui novamente. Pensei que ficaria vendo de longe", afirmou a tenista, que nesse período trabalhou como comentarista.

Com presença garantida na segunda semana do US Open. Wozniacki disse que passaria a tarde com seus filhos e revelou que sua filha Olivia já mostra uma enorme paixão pelo tênis.

"Definitivamente eu me vejo refletida nela. Ela é muito decidida. Quer sempre jogar tênis e todas as manhãs se levanta de diz: 'Mamãe, você está com a minha raquete? Vamos jogar", contou.

