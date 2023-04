Wrexham, clube do ator Ryan Reynolds, sobe para quarta divisão inglesa

A- A+

O Wrexham, clube que foi comprado há dois anos e meio pelo ator canadense Ryan Reynolds e o ator americano Rob McElhenney, conseguiu a tão sonhada volta ao futebol profissional na próxima temporada, depois de ter garantido neste sábado (22) a sua promoção para a League Two inglesa (quarta divisão).

O Wrexham conquistou o título antecipado da English National League (quinta divisão) após 15 anos disputando o campeonato semi-profissional, graças à vitória por 3 a 1 sobre o Boreham (7º) pela 45ª e penúltima rodada.

Com 110 pontos, ele não pode mais ser alcançado por seu perseguidor mais próximo, o Notts County, que tem 106.

Sob os olhares de Reynolds, conhecido principalmente por seu papel como o super-herói Deadpool, o clube do norte do País de Gales e sua torcida sofreram quando os visitantes abriram o placar logo aos 42 segundos de jogo.

Depois de uma falha de Eoghan O'Connell, Lee Ndlovu superou o veterano Ben Foster, de 40 anos, que já defendeu a seleção inglesa, e a bola entrou. O goleiro deixou a aposentadoria no final de março para ajudar o clube na luta pelo acesso à League Two.

Mas aos 15 minutos, Elliot Lee empatou de cabeça e no segundo tempo, o ídolo do Racecourse Ground, Paul Mullin garantiu o final feliz com um belo chute de pé esquerdo no canto oposto (53') antes de aumentar aos 71 minutos, marcando seus 36º e 37º gols na temporada dos 115 do time galês.

Após o apito final, o público invadiu o gramado enquanto, nas arquibancadas, Reynolds mostrava às filhas a comemoração por videoconferência em seu celular.

O Wrexham, que é um dos cinco tradicionais clubes galeses no futebol inglês, teve o seu apogeu ao eliminar o Porto na Taça dos Clubes Vencedores de Taças, em 1984/1985, quando estava na quarta divisão inglesa, com uma vitória por 1 a 0 no Racecourse e uma derrota por 4-3 na partida de volta.

Não vai faltar enredo para a 2ª temporada do documentário "Welcome to Wrexham" produzido por McElhenney e Reynolds que acompanha a evolução do seu clube, após a decepção do ano passado.

Segundo colocado na temporada regular, o Wrexham perdeu por 5 a 4 após uma dramática prorrogação nas semifinais dos playoffs contra o 6º colocado, o Grimsby, que acabou ficando com a segunda vaga na League Two.

O acesso à quarta divisão é apenas um passo, já que Reynolds repete para quem quiser ouvir que seu objetivo e levar o clube à toda poderosa Premier League.

O Wrexham e sua torcida sentirão um "gostinho" em um amistoso marcado para julho, contra o Manchester United em San Diego, na Califórnia.

