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NOVA ZELÂNDIA WSL: fotógrafo é atacado por animal marinho e bateria entre Yago Dora e Italo é interrompida Profissional está bem e foi levado para um hospital. Não há confirmação se o ataque foi um tubarão ou um leão marinho

Um ataque de um animal marinho ao fotógrafo australiano Ed Sloane, da World Surf League (WSL), interrompeu a bateria da semifinal entre os brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira, na tarde deste domingo, na etapa da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Surfe.

Diretor de competições da WSL, o brasileiro Renato Hickel comentou, na transmissão oficial, a situação e não confirmou se foi um tubarão ou um leão marinho.

De acordo com ele, o fotógrafo está bem e foi levado a um hospital por uma ambulância. Os dois surfistas foram retirados do mar por um jet-ski logo após o incidente.

— Sim, neste momento não temos certeza se era um tubarão ou um leão-marinho. O médico que está ajudando aqui no local está inclinado a pensar que era um leão-marinho em vez de um tubarão.

Mesmo assim, foi muito assustador. Italo e Yago, obviamente, estão abalados. Eles viram o respingo no incidente e, portanto, mais um motivo para adiar o evento, também, após a maré baixa — explicou.

Após o ataque do animal, a WSL fez uma checagem no mar para verificar se havia segurança para retomar a disputa entre os brasileiros.

A entidade decidiu retomar a semifinal mais tarde, neste domingo, com horário ainda indefinido — é o último dia da janela do evento. Uma nova chamada será feita às 21h (de Brasília).

No momento da paralisação, Yago Dora levava vantagem no placar por 6.33 a 3.00. Quem vencer irá enfrentar o australiano Morgan Cibilic na decisão.

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