WSL: Miguel Pupo avança à semifinal em Bells Beach; demais baterias são adiadas
Outros três brasileiros disputam as quartas de final nesta sexta-feira
Miguel Pupo avançou à semifinal da etapa de Bells Beach, na Austrália, na abertura da temporada da WSL, ao vencer o havaiano Barron Mamiya nas quartas de final. O surfista brasileiro garantiu a vaga com 12.50 pontos, com notas 7.00 e 5.50, contra 11.10 do adversário (6.50 + 4.40).
Por conta das condições do mar, as demais baterias das quartas de final do masculino foram adiadas para a noite desta sexta-feira, último dia da etapa, a partir das 17h45 (de Brasília), horário da primeira chamada.
Outros três brasileiros seguem na disputa: Yago Dora, Gabriel Medina e Samuel Pupo. O único já garantido na semifinal, Miguel Pupo aguarda o vencedor do duelo entre Griffin Colapinto e Kanoa Igarash, a única bateria sem brasileiro.
Baterias das quartas de final no masculino
Miguel Pupo (BRA) 12.50 x Barron Mamiya (HAV) 11.10
Griffin Colapinto (EUA) x Kanoa Igarashi (JPN)
Yago Dora (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA)
Gabriel Medina (BRA) x Samuel Pupo (BRA)
Baterias da semifinal do masculino
Miguel Pupo (BRA) x Griffin Colapinto (EUA) ou Kanoa Igarashi (JPN)