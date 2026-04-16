WSL: seis brasileiros avançam às oitavas em Margaret River; veja resultados e confrontos
Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Samuel Pupo, João Chianca, Yago Dora e Miguel Pupo garantem vaga na próxima fase da etapa australiana
A Brazilian Storm segue firme na etapa de Margaret River da WSL, a Liga Mundial de Surf. Seis brasileiros venceram suas baterias da segunda rodada nesta quinta-feira, na Austrália, e avançaram às oitavas de final: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Samuel Pupo, João Chianca, Yago Dora e Miguel Pupo.
Por outro lado, Filipe Toledo e Alejo Muniz acabaram eliminados na segunda fase. Antes disso, Mateus Herdy já havia dado adeus à competição ainda no round 1 da triagem masculina.
No feminino, a brasileira Luana Silva, já garantida no round 2, conheceu a sua adversária: será a australiana Sophie McCulloch. As mulheres disputaram apenas o round 1 nesta quinta-feira.
De outro mundo! @gabrielmedina vence sua primeira bateria e avança para as oitavas.— WSL Brasil (@WSLBrasil) April 16, 2026
Resultados do round 1 masculino
Oscar Berry (AUS) 12.40 x Jacob Willcox (AUS) 14.94
Mateus Herdy (BRA) 12.96 x Jack Thomas (AUS) 15.33
Callum Robson (AUS) 10.10 x Liam O'Brien (AUS) 13.83
Luke Thompson (AFR) 11.17 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.83
Resultados do round 2 masculino
Cole Houshmand (EUA) 7.17 x Samuel Pupo (BRA) 15.50
Kanoa Igarashi (JAP) 15.23 x Eli Hanneman (HAV) 11.67
Jordy Smith (AFR) 9.47 x Liam O'Brien (AUS) 14.00
Barron Mamiya (HAV) 11.66 x Joel Vaughan (AUS) 12.67
Marco Mignot (FRA) 12.03 x Crosby Colapinto (EUA) 14.37
Griffin Colapinto (EUA) 14.10 x Jack Thomas (AUS) 10.94
Gabriel Medina (BRA) 13.16 x Alan Cleland (MEX) 8.50
Jack Robinson (AUS) 13.97 x Kauli Vaast (FRA) 13.60
Yago Dora (BRA) 13.67 x Jacob Willcox (AUS) 12.93
Connor O'Leary (JPN) 13.34 x Rio Waida (IND) 10.80
Filipe Toledo (BRA) 14.03 x George Pittar (AUS) 14.90
Leonardo Fioravanti (ITA) 12.00 x Seth Moniz (HAV) 11.34
Italo Ferreira (BRA) 13.47 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.33
Jake Marshall (EUA) 12.00 x João Chianca (BRA) 12.70
Ethan Ewing (AUS) 11.64 x Alejo Muniz (BRA) 7.93
Miguel Pupo (BRA) 12.83 x Morgan Cibilic (AUS) 6.90
Confrontos das oitavas do masculino
Samuel Pupo (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP)
Liam O'Brien (AUS) x Joel Vaughan (AUS)
Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)
Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)
Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP)
George Pittar (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)
Italo Ferreira (BRA) x João Chianca (BRA)
Ethan Ewing (AUS) x Miguel Pupo (BRA)
Resultados do round 1 feminino
Sally Fitzgibbons (AUS) 11.67 x Tya Zebrowski (FRA) 10.93
Brisa Hennessy (CRC) 9.33 x Yolanda Hopkins (POR) 12.67
Bella Kenworthy (EUA) 9.50 x Francisca Veselko (POR) 10.00
Vahine Fierro (FRA) 11.17 x Nadia Erostarbe (EUA) 9.76
Sawyer Lindblad (EUA) 11.93 x Anat Lelior (ISR) 10.83
Alyssa Spencer (EUA) 10.24 x Carissa Moore (HAV) 12.50
Erin Brooks (CAN) 12.50 x Stephanie Gilmore (AUS) 12.24
Sophie McCulloch (AUS) 8.03 x Bronte Macaulay (AUS) 7.84