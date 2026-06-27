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tênis WTA 250: A americana Madison Keys, número 27 do mundo, conquistou neste sábado (27) A vitória ocorreu em Eastbourne (Inglaterra), após derrotar a alemã Tatjana Maria

A americana Madison Keys, número 27 do mundo, conquistou neste sábado (27) o WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra), após derrotar a alemã Tatjana Maria (N.112) na final em dois sets com parciais de 7-5 e 6-4, a dois dias do início de Wimbledon (29 de junho a 11 de julho).

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Aos 31 anos, Keys somou o 11º título no circuito WTA, o primeiro desde sua conquista no Aberto da Austrália em 2025, o seu único Grand Slam.

Com o troféu na grama de Eastbourne, ela chegará a Wimbledon, a partir de segunda-feira, na 26ª posição do ranking mundial.

Keys estreará no Grand Slam londrino contra sua compatriota Kayla Days (N.138).

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