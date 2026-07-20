WTA anuncia teste genético obrigatório para definir elegibilidade no tênis feminino

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A Associação de Tênis Feminino (WTA) começará a aplicar, a partir desta terça-feira, testes genéticos obrigatórios em todas as jogadoras do circuito. A medida faz parte da nova política de elegibilidade da entidade e será um dos critérios para a participação nas competições organizadas pela WTA, incluindo o caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.



Segundo a entidade, a atualização das regras busca "preservar a integridade do tênis profissional feminino e manter condições de competição justas para todas as jogadoras". A nova política estabelece que a elegibilidade será definida com base no sexo biológico, independentemente do sexo registrado em documentos ou da identidade de gênero da atleta.



O protocolo prevê um teste único para verificar a presença do gene SRY, segmento de DNA normalmente localizado no cromossomo Y e relacionado ao desenvolvimento sexual masculino. De acordo com a WTA, atletas que apresentarem o gene serão enquadradas como homens biológicos para fins de elegibilidade, enquanto aquelas sem o marcador serão consideradas mulheres biológicas.





A mudança coloca a WTA em sintonia com as diretrizes de elegibilidade anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em março para os Jogos de Los Angeles-2028. As novas regras também acompanham alterações recentes adotadas por outras entidades esportivas internacionais em relação à participação de atletas em competições femininas.



Em comunicado, a WTA afirmou que a política faz uma distinção entre sexo biológico e identidade de gênero e ressaltou que a iniciativa "não tem a intenção de desrespeitar ou questionar a identidade de gênero ou a dignidade de qualquer pessoa". A entidade também destacou que a medida foi elaborada para garantir critérios uniformes de elegibilidade e assegurar igualdade de condições esportivas entre as competidoras.

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