WTA implementa "proteção de ranking" para tenistas que passarem por procedimentos de fertilidade

Nesta quarta-feira (10), a WTA anunciou uma mudança de regras nos campeonatos para proteger tenistas que precisam se ausentar das quadras para fazer procedimentos de fertilidade.



A medida é uma resposta a uma demanda das jogadoras, que exigiram mudanças para poder combinar o esporte de alto rendimento com o planejamento familiar.

Assim, a nova regra permite que atletas façam congelamentos de óvulos ou embriões e fiquem afastadas por 10 ou mais semanas para os procedimentos.

Quando retornarem às competições, elas receberão um Ranking Especial de Entrada (SER, na sigla em inglês), que pode ser utilizado em até três competições de nível WTA 125, 250 e 500. A pontuação levará em conta a média de 12 semanas do ranking das jogadoras, que começam a contar oito semanas antes do período de afastamento.

Esta é mais uma medida da WTA que visa a dar apoio e condições plenas para as jogadoras que têm o desejo de constituir família.



Outras medidas já implementadas garantem a licença-maternidade remunerada, a proteção do ranking durante a gravidez ou outras formas de maternidade e o apoio ao retorno às competições no período pós-parto. Além disso, o Fundo de Maternidade garante suporte financeiro para realizar procedimentos de fertilidade.

A CEO da WTA, Portia Archer, afirmou que a decisão foi tomada com objetivo de diminuir o dilema entre "focar na carreira e constituir família".



"Após ouvir das jogadoras que a opção de proteção à fertilidade oferece uma maneira proativa de equilibrar objetivos familiares e ambições profissionais, estamos muito satisfeitos que esta nova medida, juntamente com o subsídio de fertilidade oferecido pelo Fundo de Maternidade PIF WTA, contribuirá para que nossas atletas alcancem todo o seu potencial e se tornem mães no momento que desejarem", comentou.

