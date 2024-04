X1 Brazil anuncia volta a Recife em maio com seu maior card da história

A- A+

A X1 Brazil anunciou o seu próximo X1 Brazil Combate, que acontecerá em Recife, no dia 14 de maio. Seis campeões ou ex-campeões estarão em ação em uma noite que promete muita competitividade e lances memoráveis, no ginásio Geraldão, localizado na Imbiribeira- Zona Sul do Recife.

L7, que venceu o cinturão em casa, no último Combate do Maranhão, agora terá a primeira oportunidade de defender o objeto de desejo entre os atletas. O desafio será diante do Bola de Ouro da temporada 2023, Etinho, o maior vencedor de todos os tempos da X1 Brazil, que já avisou que vai recuperar o cinturão.

“Vou recuperar o que é meu. L7, você segurou o meu cinturão por um tempo, mas agora voltei para tomá-lo. Todos sabem que o campeão é e sempre foi Etinho”, provoca o único atleta que foi capaz de conquistar e defender o cinturão da X1 Brazil múltiplas vezes.

“Etinho, o seu ano foi 2023, você ficou no passado. O presente pertence a L7, 2024 é a minha temporada e vou defender o cinturão com todas as forças até o final dela. É uma nova era e ela é maranhense”, rebate o atual campeão L7.

O duelo trata-se de uma revanche, que também aconteceu em Recife, em junho do ano passado. Em um confronto muito disputado, os dois protagonistas deste próximo card terminaram empatados em 2 a 2, com Etinho levando a melhor nos shootouts. O paraibano arrancaria no ano para faturar o título e também levar a Bola de Ouro no The Best, festa de gala que premiou os melhores da temporada 2023.

Já entre as mulheres, após a última emocionante disputa, o cinturão também estará em jogo. Toinha defendeu seu posto de melhor jogadora de X1 do país nas cobranças de shootouts, após igualdade diante de Bia Cabelinho, em um movimentado duelo de 3 a 3. No entanto, o desafio agora promete ser ainda maior.

Marina Höher é atleta da Seleção Brasileira de Fut7, venceu a última Premier League Saudita defendendo o Al Nassr e foi eleita em 2018 a melhor jogadora do mundo no Fut7. Ela aceita esse novo desafio no X1 e promete se tornar a nova rainha do esporte. Toinha está preparada para a batalha.

O recheado card ainda conta com uma legião de ex-campeões e outros envolvidos em disputas de títulos. Bolt encara Berô Paraíba, irmão de Marcelinho Paraíba. Os dois já estiveram em duelos de cinturões, mas somente Bolt conseguiu conquistá-lo.

Paçoca, que acabou de perder o objeto dos sonhos da modalidade, tenta reconstruir seu caminho, mas o primeiro obstáculo será o forte Jonatas. Brasil, outro ex-campeão, encara Kaká, ex-desafiante, em partida que pode ser uma das melhores da noite.

Patrocinado pelo Esportes da Sorte, o evento distribui prêmios robustos, sendo R$ 50 mil somente para o campeão. Os Ingressos já estão à venda pelo site da Evenyx e o primeiro lote tem o custo de R$ 40 (R$ 20 meia-entrada).

“É motivo de orgulho poder retornar a Recife, o berço da modalidade, com o maior card da história da X1 Brazil. Dois cinturões em jogo e confrontos entre grandes nomes do início ao fim. Os ingressos devem se esgotar rapidamente e quem comparecer ao Geraldão será testemunha de uma noite inesquecível. O X1 só cresce no país e promete dar um salto ainda maior após esse Combate”, analisa Davi Oliveira, gerente de projetos da X1 Brazil.

O X1 Brazil Combate de Recife terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Youtube, na Live de Ney Silva, o pioneiro da modalidade e grande influenciador da várzea nacional, e também no Instagram oficial da X1 Brazil.

* TOINHA (Arena São Francisco) x MARINA HÖHER (TNN Sports) -

cinturão feminino

* BERÔ (Aposta Ganha) x BOLT (PixLuckBet)

* PAÇOCA (Lance de Sorte) x JONATAS (Aposta Ganha)

* BRASIL (Apostador) x KAKÁ (BetEsporte)

* L7 (Arena São Francisco) x ETINHO (Bet22) - cinturão masculino

