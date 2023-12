A- A+

X1 X1 Brazil Combate desembarca no Recife com a última disputa de cinturão do ano Com cinco jogos no card e promessa de lotação, premiações somam R$140 mil

Recife será a sede da última edição do ano do maior evento de X1 do Brasil, no próximo dia 18 de dezembro, às 18h, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). O atual campeão, Etinho, dono de três cinturões consecutivos da organização, coloca o último em jogo para uma disputa eletrizante contra Paçoca. O vencedor do confronto, além do desejado cinturão da X1 Brazil, leva pra casa a premiação de R$50 mil.

Outro jogo muito aguardado do card é do craque Vassoura contra Cinho. Além deste, outros três duelos acontecerão no evento, valendo R$ 15 mil cada, tendo esta edição a premiação total de R$140 mil.

"Já estou no meu terceiro cinturão na X1 Brazil, e meu objetivo é terminar o ano com chave de ouro, com quatro cinturões. Estou indo focado para vencer e continuar elevando a Paraíba no topo da modalidade. Nessa revanche eu vou sair campeão de novo", comentou Etinho.

“Vou chegar lá bem, forte e focado. Será um jogo diferente dos outros, não vou cansar e vou chegar mais inteiro fisicamente. Se Deus quiser vou buscar esse cinturão. Eu enxergo esse jogo e ele como uma revanche, que tenho que ganhar dele”, comentou Paçoca.

Berço do X1, a expectativa é que esta segunda edição em Recife seja mais uma vez de lotação máxima. Uma das modalidades que mais cresce no País, o X1 consiste em um duelo mano a mano entre dois jogadores, com um goleiro para cada e dois tempos de 15 minutos. Cada atleta pode pedir uma parada técnica por etapa e em caso de empate, a decisão vai para o shoot-out.

Os ingressos já estão disponíveis online, através do site www.edsingresso.com, e nos pontos físicos, em todas as unidades da Trois Barbearia, Ingresso Prime e Casa do Pará, com valores promocionais a partir de R$ 15. Os portões do Geraldão estarão abertos a partir das 16h. O card completo contará mais uma vez com a transmissão da CazéTV, emissora do influenciador Casimiro Miguel, que conta com quase 10 milhões de seguidores apenas no YouTube.

