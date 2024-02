A- A+

X1 Brazil X1 Brazil desembarca em Caruaru com seu Bola de Ouro em ação Etinho, vencedor do prêmio de melhor jogador de X1 do país, tem grande confronto diante de Marivanio, em busca de recuperar o cinturão

A X1 Brazil está de volta. A principal organização nacional da modalidade tem nova etapa em Caruaru-PE, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. A grande estrela do evento será Etinho, vencedor do prêmio Bola de Ouro 2023. O palco será o Sesc Caruaru, com capacidade para 4 mil espectadores.

A torcida poderá acompanhar também Rato, vencedor do Luva de Ouro, dado ao melhor goleiro do último ano. Rato e Etinho terão logo de cara um grande desafio pela frente. Do outro lado estará Marivanio, que agora em uma nova equipe busca arrancar na competição. O confronto fecha o Circuito da X1 Brazil, no dia 26 de fevereiro.

O evento começa no dia 24, com destaque para Kaká, que já foi desafiante ao título e hoje tenta recuperar seu espaço. Ele encara Luisinho. No dia 25, Matheus Paquetá entrará em campo. O irmão do meia do West Ham e da seleção brasileira tenta finalmente deslanchar no X1, mas sua vida não será fácil, pois Dudu Palmares também sonha com uma chance pelo cinturão.

“A X1 Brazil tem o seu lado competitivo, que vem encantando o público de todo o país, com dribles, criatividade e ousadia, mas nos orgulhamos também de estar transformando vidas por meio do esporte e deixando legados em todas as comunidades por onde passamos. O X1 conquista cada vez mais fãs e praticantes, e o nível dos duelos, que já está altíssimo, tende a aumentar para este novo ano”, prevê Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil.

Se o título hoje está com Paçoca, todos os confrontos valem pontos para o ranking. Assim como ocorre no MMA, os futuros desafiantes sairão dos melhores colocados na lista. Paralelamente ao Circuito, estará rolando o Campeonato e o vencedor garante sua vaga no ranking, que hoje conta com 30 atletas. A final deste torneio também será no dia 26.

Todos os eventos do primeiro final de semana da temporada serão transmitidos nos canais e redes sociais da X1 Brazil e de Ney Silva, pioneiro e precursor da modalidade. Os combates, que terão cinturão em jogo, passam na CazéTV.

Os atletas a partir de agora vestirão uniformes da Adidas, em acordo de parceria com a X1 Brazil firmado no final do ano passado.

Confira a Programação completa:

(24/2)

Angelo x Manjuba (Campeonato)

Meyson x Keven Jacaré (Campeonato)

Kaká x Luisinho (Campeonato)

DVD x Anderson Neguinho (Campeonato)

Pacu x João Victor (Circuito)

Mauro x Nego Tailor (Circuito)

(25/2)

Semifinal 1 (Campeonato)

Semifinal 2 (Campeonato)

Cinho x Ombra (Circuito)

Matheus Paquetá x Dudu Palmares (Circuito)

Lucas Bode x Ramon Iceman (Circuito)

(26/2)

Final (Campeonato)

Etinho x Marivanio (Circuito)

Brasil x Laboba (Circuito)

Léo Bahia x Billa (Circuito)

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site Evenyx e os preços variam de R$ 10 a R$ 50, com um pacote para os três dias.

Sobre a X1 Brazil

A X1 Brazil, maior organização esportiva da modalidade X1, tem garantido grandes eventos por onde passa, sempre com arenas lotadas e jogos eletrizantes, contando com uma base de fãs extremamente engajada. O evento é nspirado nos moldes de sucesso do MMA, com card de confrontos, ranking e até cinturão. Além disso, tem como principal embaixador e narrador, o influenciador Ney Silva, voz bastante popular do futebol de várzea no Brasil.



