futebol Xabi Alonso aguarda Mbappé contra o Barcelona e defende Vini Jr : "Voltará ao seu melhor" Após derrotar o Atlético de Madrid na semifinal, o Real Madrid tentará conquistar a Supercopa da Espanha pela 14ª vez a fim de encostar no Barcelona, dono de 15 taças do torneio

Em busca de seu primeiro título no comando do Real Madrid, Xabi Alonso deverá ter um reforço de peso na final da Supercopa da Espanha, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), diante do rival Barcelona, em Jedah, na Arábia Saudita. O comandante do time de Madri afirmou que o atacante viajou à Arábia Saudita e que suas chances de retornar à equipe na decisão são grandes.

"Ele está muito melhor. Vamos avaliá-lo e decidir se ele será titular ou terá um papel menor", comentou o técnico sobre o atacante francês, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no fim de dezembro. "Contra o Atlético, estava parcialmente recuperado, e decidimos não apressá-lo, mas sabíamos que ele poderia estar disponível para a final. Ele viajou ontem e treinará com o time hoje."

Apesar do otimismo, Xabi Alonso não pretende forçar o retorno do principal jogador do elenco. "É uma decisão que a comissão técnica tomará com o jogador e com os médicos. Temos de avaliar os riscos, o momento que estamos atravessando e o que está em jogo. Não somos 'kamikazes' quando se trata de tomar decisões. É um risco calculado", explicou.

Se Mbappé ainda não está confirmado, o treinador aposta em Vini Jr. para derrotar o Barcelona, apesar do jejum de gols e da irritação da torcida com o atleta. O brasileiro não balança a rede desde 4 de outubro de 2025, na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, e acumula 16 jogos sem marcar.

"É uma questão de tempo. Ele voltará ao seu melhor e será decisivo. Precisamos muito dele amanhã", afirmou Xabi Alonso. "Cada jogador é diferente e é preciso ser inteligente em cada situação. O Vini é emotivo. É preciso saber como apoiá-lo e seus companheiros e a comissão técnica garantem que ele entenda isso "

Após derrotar o Atlético de Madrid na semifinal, o Real Madrid tentará conquistar a Supercopa da Espanha pela 14ª vez a fim de encostar no Barcelona, dono de 15 taças do torneio.



