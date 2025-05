Leverkusen anuncia saída de Xabi Alonso e pode impactar na vinda de Ancelotti para o Brasil

A- A+

O Bayer Leverkusen anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), a saída do técnico Xabi Alonso do time ao final desta temporada.

After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club's history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025

A decisão fortalece os rumores de que o espanhol pode assumir o Real Madrid na próxima temporada e impactaria em uma possível vinda do atual técnico merengue Carlo Ancelotti para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira.

A separação entre Leverkusen e Xabi Alonso acontece após duas temporadas e meia da parceria. Durante esse período, o espanhol conquistou o inédito título do Campeonato Alemão, de forma invicta, da Copa e da Supercopa da Alemanha.

“Junto com Xabi Alonso escrevemos uma história de sucesso como nunca antes vista no futebol alemão, simplesmente vencendo a Bundesliga sem nenhuma derrota [...] Como treinador, ele sempre foi um embaixador excepcional, tanto para o nosso clube quanto para toda a Bundesliga. Somos muito gratos a Xabi Alonso por isso - disse Werner Wenning, presidente do Comitê de Acionistas do Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso também destacou o período em que permaneceu no clube alemão e agradeceu a oportunidade.

“Tenho uma enorme gratidão com o Bayer 04 Leverkusen, meus jogadores e comissão técnica, todos os funcionários do clube e, por último, mas não menos importante, a fantástica torcida. Nosso sucesso foi resultado de um extraordinário esforço coletivo [...] Este clube, que depositou uma confiança extraordinária em mim, realmente mereceu vencer o campeonato alemão pela primeira vez”, destacou.

O treinador ainda comandará dois jogos pelo Leverkusen antes do fim da temporada. No domingo (11), encara o Borussia Dortmund, em sua despedida com a torcida, enquanto no próximo fim de semana, terá o Mainz 05 como último oponente.

Impacto na Seleção Brasileira

Livre no mercado, Xabi Alonso agora tem caminho livre para assumir o Real Madrid. A sua ida para o clube aumenta os rumores da saída de Carlo Ancelotti para assumir o Brasil.

Segundo o jornal inglês The Athletic, o anúncio oficial, confirmando a saída do italiano do time merengue, é esperado antes mesmo do final da temporada, e pode acontecer logo após o Clássico de domingo contra o Barcelona.

Ainda segundo o jornal, Real e Ancelotti já teriam um acordo verbal para a saída do italiano.

Na última segunda-feira (5), o diretor de seleções da CBF Rodrigo Caetano declarou que espera definir o novo técnico da Seleção na próxima semana.

"Sabemos que é um tema nacional, a escolha do técnico da seleção brasileira, de extrema responsabilidade. Nós temos a intenção de, num prazo máximo, ainda na semana que vem, ter essa definição", afirmou o dirigente.

Caso a negociação se concretize, Ancelotti terá até o dia 18 deste mês para realizar a convocação da Seleção Brasileira. Os próximos compromissos acontecem nos dias 5 e 10 de junho contra Equador e Paraguai, respectivamente.



