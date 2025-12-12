Xabi Alonso balança no cargo de treinador do Real Madrid e pode ser demitido caso perca próximo jogo

A- A+

O ambiente no Real Madrid mudou de tom. Embora a equipe tenha mostrado melhora de atitude nos últimos jogos, o desempenho não foi suficiente para conter a crise instalada após a derrota para o Manchester City pela Liga dos Campeões. À diretoria, a impressão é clara: mesmo com ajustes táticos e um elenco aparentemente alinhado ao treinador, Xabi Alonso não conseguiu recuperar o nível de jogo que o clube exige.

Em Valdebebas, o diagnóstico é objetivo. O time está longe do seu melhor condicionamento físico, e isso tem sido determinante na queda de competitividade. Nas últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol, o Barcelona abriu nove pontos de vantagem sobre os merengues, expondo a dificuldade do Real em manter ritmo, força e constância. É esse conjunto de fatores que empurra o treinador para a zona de risco.

O futuro de Xabi Alonso depende agora de resultados imediatos. O jogo contra o Alavés, no domingo, é tratado internamente como decisivo, assim como o duelo seguinte e a última partida do ano, contra o Sevilla. Nos bastidores, a dúvida sobre a continuidade do treinador paira há semanas e não se dissipou. A avaliação é que, sem vitórias contundentes e sequenciais, a diretoria pode encerrar o ciclo antes do término da temporada.

A derrota para o City marcou também a primeira grande manifestação da torcida contra o time no Santiago Bernabéu nesta temporada. A insatisfação nas arquibancadas preocupa a cúpula do clube, que considera a reação do público um termômetro decisivo para avaliar o trabalho de qualquer profissional. Independentemente do que ocorrer em Vitória, o escrutínio será permanente, e a confiança no comandante, frágil.

A palavra ultimato só ganhou força nos últimos dias, após os tropeços diante de Celta e City. A avaliação é que apenas uma sequência consistente de vitórias pode sustentar Xabi Alonso no cargo — algo que, até agora, não se concretizou, apesar do apoio que jogadores demonstram nos bastidores. A queda de rendimento físico e técnico transformou uma posição confortável na tabela, há apenas um mês, em lembrança distante.

Outro foco de tensão foi a reação da torcida diante de Vinicius Junior. Embora o clube siga convicto de que o brasileiro é peça central para o futuro, dirigentes pedem evolução técnica, maior precisão e melhora no condicionamento geral — um problema que, admitem, não afeta apenas o camisa 7.

Veja também