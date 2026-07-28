Xabi Alonso destaca motivação de João Pedro e defende equilíbrio no mercado do Chelsea

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Após a vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, na estreia pelo Chelsea, Xabi Alonso destacou a atuação de João Pedro e indicou qual deve ser a estratégia do clube para reforçar o elenco na reta final da janela de transferências. O treinador afirmou que o atacante brasileiro chega "muito motivado" para a nova temporada e defendeu a busca por um grupo mais equilibrado entre juventude e experiência.



João Pedro foi o principal nome do amistoso disputado na Austrália ao marcar três gols em menos de dez minutos e comandar a virada dos Blues. O desempenho reforçou a confiança do técnico no atacante, que anotou 20 gols em sua primeira temporada pelo clube após ser contratado junto ao Brighton.



"Ele está muito motivado. João está realmente determinado a fazer uma grande temporada. Depois de um ótimo ano passado, em que marcou muitos gols, quer continuar marcando cada vez mais", afirmou Xabi Alonso.





O treinador também foi questionado sobre as movimentações do Chelsea no mercado. Nos últimos dias, a imprensa inglesa passou a vincular o clube aos veteranos Danny Welbeck, de 35 anos, atualmente no Brighton, e Jordan Henderson, de 36, do Brentford. Sem confirmar negociações, Xabi Alonso evitou comentar nomes específicos, mas ressaltou a necessidade de montar um elenco mais equilibrado.



"Tenho certeza de que, de hoje até o último dia da janela de transferências, haverá muitos rumores e especulações, então comentar sobre todos eles será uma tarefa difícil. Mas, com certeza, precisamos de um bom equilíbrio em termos de qualidades, posições e entrosamento. Queremos ter um elenco completo e queremos formar um bom time", disse.



As declarações sinalizam uma possível mudança na política de contratações do Chelsea. Depois de temporadas marcadas pelo investimento em jovens jogadores, o clube avalia a chegada de atletas mais experientes para dar maior consistência ao elenco na primeira temporada sob o comando do novo treinador.

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