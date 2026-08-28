Xabi Alonso levanta dúvidas sobre futuro de Enzo Fernández no Chelsea

A- A+

O técnico do Chelsea Xabi Alonso, que deixou Enzo Fernández de fora da partida de quinta-feira contra o Luton pela Copa da Liga inglesa, pareceu indicar a saída do meio-campista argentino ao exigir "vontade de jogar" para que entre em seus planos.

A imprensa britânica considera essas palavras uma indireta para Fernández, em um momento em que se intensificam os rumores sobre uma possível transferência para o Manchester City em uma operação milionária.

Enzo Fernández começou no banco e entrou em campo na segunda-feira, na vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, na primeira rodada da Premier League, mas pode ficar de fora dos planos de Xabi Alonso para o confronto contra o Brighton pela segunda rodada, no domingo.

Em meados deste mês, Fernández foi vaiado pela torcida do Chelsea em um amistoso de pré-temporada contra a Real Sociedad, vencido por 3 a 1, evidenciando o descontentamento das arquibancadas com o jogador devido ao seu desejo de deixar o clube, ao qual chegou no início de 2023 vindo do Benfica.

"Temos que levar tudo em consideração: os jogadores que vivem um bom momento e aqueles que não sentem essa energia para jogar. Para mim, é muito importante que eles tenham esse desejo de jogar e que cheguem bem preparados", disse Alonso.

"Conversamos e decidimos que (para o jogo contra o Luton) era melhor que ele não fosse relacionado. É um jogador de primeiro nível, disso não há dúvida", apontou.

Uma transferência de Enzo Fernández também ajudaria os 'Blues' a equilibrar suas contas no mercado, após uma pré-temporada de fortes investimentos com as chegadas de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentín Barco, Pep Chavarría, Danny Welbeck, Emmanuel Emegha e Geovany Quenda, totalizando 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,11 bilhões na cotação atual).

Espera-se também a chegada iminente do goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, vindo do Aston Villa, segundo a imprensa britânica.

Xabi Alonso, uma das novidades da equipe londrina, se mostrou satisfeito com o elenco que o clube vem montando.

"Estamos bem próximos do plano que tínhamos. Veremos onde vamos terminar, se ele será totalmente executado ou se ainda restam algumas coisas a fazer", afirmou sobre possíveis alterações nos últimos dias da janela de transferências.

Veja também