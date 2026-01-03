Xabi Alonso prepara Rodrygo para vaga de Mbappé e explica saída de Endrick: "Precisa jogar"

A- A+

Depois de encerrar 2025 atrás do Barcelona em La Liga e em baixa com a torcida, o Real Madrid tentará se recuperar neste domingo (4), diante do Real Betis, sem seu principal jogador no momento, Kylian Mbappé, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo e desfalcará a equipe nos próximos jogos.

Titular sob o comando do antecessor Carlo Ancelotti, Rodrygo tem passado a maior parte do tempo sentado no banco de reservas com Xabi Alonso, mas deverá ganhar oportunidades neste início de ano com a lesão do atacante francês e com a saída do conterrâneo Endrick para o francês Lyon.

"Precisamos dele, como de todos os outros, para suprir a ausência de Kylian, ainda não sabemos por quanto tempo", comentou Alonso em entrevista coletiva neste sábado.

"O Rodry pode jogar em qualquer uma das três posições no ataque. Terminou a temporada em ótima forma, com três ou quatro boas partidas, e tivemos uma boa impressão dele", acrescentou.

Xabi Alonso também foi questionado sobre o empréstimo do jovem Endrick em um momento no qual o Real Madrid se vê sem Mbappé e com os demais atacantes contestados.

Inclusive, Vini Jr. está na briga para alcançar o Barcelona na liderança de La Liga e às vésperas da Supercopa da Espanha — a semifinal será nesta quinta-feira (8), diante do rival Atlético de Madrid, e a final, no domingo (11).

"Devemos nos concentrar não apenas no curto prazo, mas também no médio prazo. A decisão foi tomada e não há como voltar atrás. Iremos para a Supercopa com muita confiança nos jogadores que temos", afirmou o treinador espanhol, explicando o empréstimo do jovem atacante ao Lyon, após acioná-lo somente por 99 minutos na atual temporada.

"Neste momento da carreira, ele precisa jogar. E eu entendo por que o clube quis investir nele a médio prazo para que ele possa se desenvolver. Se isso permitir que ele cresça como jogador... o Real Madrid está fazendo um ótimo trabalho. Eu entendo o Bobby, e vamos acompanhá-lo de perto", destacou.

O Real Madrid é vice-líder de la Liga, com 42 pontos, e poderá entrar em campo com o Betis, às 12h15, no horário de Brasília, deste domingo (4), em casa, sete pontos atrás do líder, caso o Barcelona derrote o Espanyol no clássico deste sábado (3), às 17h, também no horário de Brasília.

