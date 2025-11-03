Xabi Alonso tenta evitar que emoção atrapalhe seu trabalho com o Real em retorno a Liverpool

A- A+

Xabi Alonso fez história defendendo a camisa do Liverpool por seis temporadas e volta a Anfield nesta terça-feira como adversário pela Champions League. Técnico do Real Madrid, o espanhol admite que será uma sensação diferente, mas espera manter a concentração por um "grande jogo de futebol" sem abalos emocionais.



O time merengue é um dos cinco com campanha perfeita na liderança, enquanto o Liverpool, no 10° lugar, tenta espantar de vez o clima de crise após quatro derrotas seguidas - desencantou diante do Aston Villa -, para voltar ao G-8 que dá vaga direta nas oitavas de final.



"Muitos já viveram a atmosfera de Anfield, às vezes de forma negativa, e outras de forma positiva. Há momentos em que parece que o estádio ruge e cria uma energia favorável para eles, mas temos jogadores com muita experiência, que sabem lidar bem com ambientes intensos e se motivam ainda mais nessas situações. Confio muito neles", afirmou Xabi Alonso, antes de revelar o que espera nesta terça-feira. O lateral Alexander Arnold também visita a ex-equipe.





"É um clássico e um grande jogo do futebol europeu, tanto pela história quanto pelo presente. É um tipo de partida que os torcedores gostam de ver, e tanto o Trent quanto eu temos a nossa história aqui. Sempre é bom voltar a um lugar onde fomos tão bem recebidos. Amanhã viremos para fazer o que sabemos: jogar bem e buscar um bom resultado", disse.



Alonso sabe, contudo, que pode ficar emocionalmente abalado pelo reencontro com o Liverpool e tenta se mostrar seguro ou não demonstrar instabilidade. Tudo para não transmitir o que pode sentir ao grupo do Real Madrid.



"Tento não me deixar levar demais pela emoção, porque quero estar concentrado na partida e encará-la da mesma forma que fazemos com todos os jogos", frisou. "Não quero que isso mude minha preparação, nem a conexão com os jogadores, nem o que precisamos fazer. O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas procuro me distanciar um pouco da carga emocional que esses jogos costumam ter quando venho aqui ou a Anoeta (estádio da Real Sociedad onde também fez um bom trabalho)."

Veja também