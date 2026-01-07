A- A+

Recuperação Xabi sai em defesa de Vini Jr. diante de jejum no Real: 'Precisamos dele na melhor versão' O treinador destacou a importância do brasileiro e mostrou confiança que o atleta irá retomar os melhores momentos

Vinicius Júnior enfrenta um momento turbulento no Real Madrid. O atacante vive longo jejum na equipe, sem ter marcado nenhum gol nas últimas 15 partidas. No último fim de semana, mesmo na goleada sobre o Real Bétis, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro foi vaiado por parte da torcida quando foi substituído por Xabi Alonso. O treinador saiu em defesa do atacante.

Na quinta-feira, (8), Vini Jr. pode encerrar o jejum na partida contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Supercopa da Espanha. Xabi Alonso destacou a importância do brasileiro e mostrou confiança que o atleta irá retomar os melhores momentos no Real Madrid.



"Ainda falta muito da temporada, e Vini vai ser importante. Precisamos dele na melhor versão, que desfrute em campo. Quando faz isso, nos dá desequilíbrio. Temos que o encontrar. É fundamental para nós", disse o comandante.'



No jogo contra o Bétis, Xabi Alonso, em determinados momentos da partida, também cobrou comprometimento defensivo de Vinicius Júnior. O treinador enfatizou que a pressão na saída de bola do adversário é essencial para o sucesso da equipe.

"É imprescindível a pressão de todos. Reclamo em cada treino e em cada partida que todos estejam comprometidos quando não temos a bola. Que estejam ativos, que as linhas estejam juntas. Essa vontade de jogar nesse momento, inclusive aproveitando, nos fará mais competitivos", afirmou Xabi Alonso.



No início da semana, o jornal The Guardian, da Inglaterra, informou que o Chelsea estaria disposto a fazer uma proposta de quase R$ 1 bilhão para contar com o futebol de Vinicius Júnior.

