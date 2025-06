Xadrez: fenômeno de 19 anos vence Magnus Carlsen, que se irrita e soca a mesa; assista

A- A+

Até um dos maiores jogadores da história do xadrez tem seus momentos de irritação. Foi o que aconteceu com o norueguês Magnus Carlsen, número 1 do mundo, ao ser derrotado pelo fenômeno indiano Gukesh Dommaraju, de 19 anos. Um vídeo mostrando o fim da partida pela sexta rodada do torneio Norway Chess (na Noruega), no último domingo, viralizou por conta de uma reação exasperada do jogador de 34 anos.

Atual campeão mundial, Gukesh encarava Carlsen pela segunda vez no torneio, após perder na primeira rodada. Em performance de resistência e utilizando bem o tempo, o indiano "virou" para cima do norueguês e arrancou um cavalo de Carlsen numa das jogadas decisivas. Magnus reagiu espontaneamente com irritação e um soco na mesa.



Assista:

OH MY GOD pic.twitter.com/QSbbrvQFkE — Norway Chess (@NorwayChess) June 1, 2025

Logo após a explosão, Carlsen aperta a mão de Gukesh, se desculpa pelo ocorrido e deixa escapar um "meu deus". O jogador indiano parece não acreditar e se levanta enquanto tenta entender o feito. Foi sua primeira vitória em xadrez clássico sobre o norueguês. Carlsen ainda o cumprimenta brevemente antes de deixar a sala de competições.

— Não havia muita coisa que eu pudesse fazer. O jogo estava perdido, então estava tentando fazer movimentos que confundiriam ele. Por sorte, ele se enrolou com o tempo. Em 99 de 100 tentativas, eu teria perdido — disse Gukesh após a partida.



Em entrevista ao site Chess.com, ele minimizou o soco na mesa do rival:

— Já soquei muitas mesas na minha carreira.

Gukesh se sagrou campeão mundial aos 18 anos, no fim do ano passado, em Singapura. Ele destronou o chinês Ding Liren na final. De quebra, se tornou o campeão do mundo mais jovem desde Garry Kasparov, campeão com 22 anos em 1985.

Cinco vezes campeão mundial em xadrez clássico, Carlsen abriu mão de defender o título em 2023, alegando falta de motivação. Gukesh é um dos novos nomes que têm aproveitado o espaço.

https://oglobo.globo.com/esportes/noticia/2025/06/02/xadrez-fenomeno-de-19-anos-vence-magnus-carlsen-que-se-irrita-e-soca-a-mesa-assista.ghtml

Veja também