Xaud explica mudanças no calendário e diz: 'Não foi para beneficiar A ou B'

O presidente da CBF, Samir Xaud, se defendeu das críticas relacionadas às mudanças que a entidade resolveu fazer na reta final do calendário brasileiro deste ano. A confederação anunciou no último sábado que o Brasileirão terminará antes que o previsto e que a Copa do Brasil vai fechar o calendário de 2025.

Xaud diz que a maior parte dos clubes foi favorável às alterações. O Flamengo, porém, se sentiu prejudicado e, nos bastidores, mostrou revolta com a medida.



"O favorecimento é para o futebol brasileiro. Temos que tomar decisões importantes e vimos uma oportunidade de ajustar as datas", justificou Xaud em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira após a convocação de Carlo Ancelotti na sede da CBF.



O Palmeiras também poderia se indignar, já que, como o rival carioca, disputa o título do Brasileirão e está vivo na Libertadores. Com isso, terá uma reta final de ano insana caso, de fato, sigam a toada no torneio nacional e cheguem às semifinais ou à final da Libertadores.



No entanto, o clube paulista afirmou, em nota, "compreender e respeitar" a decisão da CBF. A presidente Leila Pereira é próxima de Xaud e tem evitado brigas com a entidade desde o fim da gestão de Ednaldo Rodrigues.



A Copa do Brasil terá as finais disputadas apenas após o fim do Brasileirão, que será encerrado no dia 7 de dezembro. A medida foi tomada para dar tempo a um eventual clube campeão brasileiro da Libertadores para se preparar para a disputa do Intercontinental da Fifa, que começa no dia 10 de dezembro. Os últimos seis campeões da Libertadores foram times brasileiros.



"Não foi uma decisão para beneficiar A ou B, mas para beneficiar o futebol brasileiro", garantiu o presidente da CBF.

