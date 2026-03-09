A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Xavi diz que retorno de Messi ao Barcelona esteve acertado, mas foi barrado por presidente Técnico afirma que conversou por meses com o argentino após a Copa de 2022 e que acordo tinha aval da LaLiga

Leia também

• Torcida do Sport vai à loucura com título pernambucano sobre o Náutico

• Roger Silva, treinador do Sport, comemora o título e critica "imediatismo no futebol"

• Sport passa pelo Náutico nos Aflitos e conquista tetracampeonato pernambucano

Após quase dois anos sem falar publicamente sobre o tema, o ex-jogador e ex-treinador do Barcelona Xavi Hernández afirmou que o retorno de Lionel Messi ao clube catalão chegou a estar praticamente fechado em 2023, mas foi interrompido de última hora pelo presidente Joan Laporta. A revelação foi feita em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia.

Segundo Xavi, as conversas começaram logo após Messi conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. O treinador disse que procurou o atacante argentino em janeiro de 2023 e que o jogador demonstrou interesse em voltar ao clube onde se tornou ídolo.

— O Leo estava contratado. Falamos desde janeiro até março. Eu disse que, quando ele me desse o OK, falaria com o presidente, porque do ponto de vista futebolístico eu via isso com muito bons olhos — afirmou.

De acordo com o ex-treinador, o processo avançou a ponto de haver negociações diretas entre Joan Laporta e Jorge Messi, pai e empresário do jogador, e até mesmo sinal verde da LaLiga para viabilizar a operação. No entanto, a negociação acabou interrompida.

— Foi o presidente que deitou tudo por terra — disse Xavi.

Ele afirma que Laporta teria argumentado que o retorno de Messi poderia gerar conflitos internos e ameaçar a dinâmica de poder no clube.

— Laporta disse-me que, se o Leo voltasse, lhe ia fazer a guerra e que não podia permitir isso.

Xavi também negou que o fracasso da negociação tenha ocorrido por exigências financeiras do estafe do jogador ou por restrições da liga espanhola, versões que circularam na época.

— Isso é mentira. Foi o presidente e o seu entorno que disseram não.

O episódio acabou afetando a relação entre Xavi e Messi. Segundo o treinador, o argentino chegou a acreditar que ele fazia parte da decisão que impediu o retorno ao clube.

— Ele pensou que eu estava metido na trama, e isso afetou muito a nossa relação. Mas hoje ela voltou a ser boa.

Messi acabou optando por seguir carreira fora da Europa e assinou com o Inter Miami, nos Estados Unidos. Xavi, por sua vez, afirmou que considera encerrado o seu ciclo no clube catalão.

— Agora penso que não vou voltar nunca mais ao Barça. Já cumpri a minha etapa como jogador e treinador — disse.

Veja também