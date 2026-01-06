Xavi entra no radar do Manchester United após demissão de Amorim
Ex-técnico do Barcelona é citado como opção para Old Trafford; Oliver Glasner desponta como favorito
A busca por um novo técnico no Manchester United está apenas começando, mas já ganhou um nome de peso: Xavi Hernández. Segundo o jornal espanhol AS, o ex-comandante do Barcelona está entre as possibilidades avaliadas pela diretoria dos Red Devils para assumir o comando técnico após a demissão de Ruben Amorim.
A saída de Amorim foi confirmada nesta semana, menos de um ano e meio depois de sua chegada a Old Trafford. Em caráter provisório, o clube anunciou Darren Fletcher como treinador interino. Ele comandará a equipe na próxima partida contra o Burnley, fora de casa, mas sua permanência no cargo tende a ser curta.
De acordo com levantamento do The Telegraph, o United avalia uma ampla lista de candidatos. Entre os nomes citados estão Enzo Maresca, Gareth Southgate, Marco Silva, Michael Carrick, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Eddie Howe e Thomas Tuchel.
Ainda segundo o jornal britânico, Oliver Glasner, atual treinador do Crystal Palace, aparece como favorito. Sob seu comando, o Palace conquistou a FA Cup e a Community Shield, credenciais que o colocam na dianteira da disputa.
Apesar disso, o nome de Xavi volta a circular com força em Old Trafford. Livre no mercado desde sua saída do Barcelona, o treinador espanhol tem experiência no Al Sadd e no clube catalão. No Barça, comandou 143 partidas e conquistou o título da La Liga na temporada 2022-2023, além de consolidar um modelo de jogo associado à posse de bola e à formação de jovens.