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FUTEBOL INTERNACIONAL Xavi Hernández é o novo técnico da seleção holandesa O treinador espanhol assina contrato válido até 2030

O espanhol Xavi Hernández, icônico ex-jogador e ex-técnico do Barcelona, foi anunciado nesta quarta-feira (12) pela Federação Holandesa de Futebol (KNVB) como o novo treinador da seleção dos Países Baixos, substituindo Ronald Koeman, que deixou o cargo após a campanha decepcionante da 'Oranje' na Copa do Mundo de 2026.

Sem clube desde que deixou o comando do Barça ao final da temporada 2023/2024, o técnico catalão assinou um contrato válido até 2030, ano da Copa do Mundo que será sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, informou a KNVB em comunicado à imprensa.

"Os Países Baixos possuem uma rica cultura futebolística e uma visão clara que também me atraem imensamente: um futebol ofensivo baseado na posse de bola, criatividade, paixão e convicção", disse Xavi, conforme citado no comunicado.

"É claro que o objetivo final é e sempre será vencer, mas quero alcançar isso de uma maneira que reflita essas características e permita que as pessoas desfrutem do jogo".

"O potencial existe, assim como uma base sólida sobre a qual construir. Estou ansioso para encarar esse desafio ao lado dos jogadores, da comissão técnica e de todos na KNVB", acrescentou.

Assim, Xavi está prestes a iniciar sua primeira experiência como técnico de uma seleção, tendo começado sua carreira de treinador no comando do Al Sadd, do Catar, levando a equipe ao título nacional em 2021, antes de seguir para o Barcelona, onde conquistou o Campeonato Espanhol em 2023, antecedendo uma temporada 2023–2024 muito mais decepcionante.

A seleção holandesa foi uma das decepções da Copa de 2026, sendo eliminada nas oitavas de final ao perder uma disputa de pênaltis para o Marrocos.

Isso levou à saída do técnico Ronald Koeman, de 63 anos, que ocupava o cargo desde 2023, após uma passagem anterior entre 2018 e 2020.

A história, de certa forma, se repete, já que Xavi também sucedeu Koeman no Barcelona em 2021, um caminho que ele agora percorre novamente na seleção holandesa, campeã europeia em 1988 e três vezes vice-campeã mundial (1974, 1978 e 2010).

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