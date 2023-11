Xavi lamenta 'baixa importante' de Gavi e culpa calendário

A- A+

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, lamentou nesta sexta-feira (24) o desfalque de Gavi após sua grave lesão no joelho direito, apontando a grande carga de partidas do calendário como principal culpada.

"É uma perda significativa, um infortúnio, ele é um jogador insubstituível pela paixão, pelo desejo e pela coragem que coloca" em campo, disse Xavi na coletiva de imprensa antes do jogo de LaLiga contra o Rayo Vallecano, no sábado.

"Amanhã é um jogo que precisaríamos do Gavi, um jogo contra um adversário vertical, direto. Uma partida difícil", acrescentou o técnico do Barça.

Xavi se recusou a atribuir a lesão ao trabalho do treinador espanhol Luis de la Fuente e apontou o calendário. "Tenho uma relação muito boa com De la Fuente, não é um problema de gestão do treinador, é um problema de calendário. Com a idade dele já disputou muitos jogos", considerou Xavi.

"É uma questão de calendário, de muitos jogos", insistiu o treinador do Barça, que afirmou ter conversado com Gavi após sua lesão.

O jovem meia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no último domingo, na partida das Eliminatórias para a Euro-2024 contra a Geórgia (3-1), e vai perder o restante da temporada.

"Falei com ele, tive a experiência pessoal e acho que isso me tornou um jogador melhor e mais maduro", disse Xavi, pedindo a Gavi que "não perca nenhum dia de recuperação. É muito importante se recuperar bem".

Questionado sobre soluções para o atual calendário apertado, Xavi acredita que poderiam ser "oito ou nove meses no clube e depois os jogadores iriam para a seleção".

"Nove meses no clube e dois meses na seleção e a partir daí, um mês de férias", propôs, antes de acrescentar que "acredito que seria uma boa solução que, aliás, acho que a Fifa está considerando".

Sem Gavi, Xavi também anunciou que não poderá contar com o goleiro Marc-André Ter Stegen, que sente dores nas costas, embora o meia Frenkie de Jong esteja de volta, recuperado de uma lesão no tornozelo direito.

"Sentimos muito o desfalque do Frenkie. Ele é muito importante. Treinou muito bem e está disponível", disse Xavi.

