Xavi pede 'jogo da vida' ao Barcelona diante do PSG por vaga na semi da Liga dos Campeões

A- A+

Um misto de entusiasmo e determinação marcaram o discurso do técnico Xavi Hernandez na coletiva desta segunda-feira, antes do confronto com o Paris Saint-Germain, que define uma vaga para as semifinais da Liga dos Campeões. Na entrevista, o comandante classificou o duelo com os franceses como o "jogo da vida" do Barcelona.

"Para nós é uma grande oportunidade como clube. Jogamos em casa, um fator a nosso favor, o Montjuïc deve receber uma noite mágica como a do Camp Nou. Espero um jogo como o da ida, homem a homem, ataque com linha defensiva alta. É preciso ter personalidade para passar. Eles vão ser corajosos, porque têm necessidade de vencer. Nós vamos ter que nos superar, dar a vida", afirmou.

Apesar do tom animado e incisivo na entrevista, o treinador deu ênfase também ao controle emocional dentro de campo para que o time não tenha sua atuação comprometida por alguma provocação do rival.

"Será muito importante. Uma expulsão nos marcaria. Precisamos nos controlar muito e mostrar o nosso melhor lado. Jogos grandes são decididos nos detalhes e temos que saber o nosso limite."

Destaque do jogo de ida, quando balançou a rede do PSG duas vezes, o brasileiro Raphinha é uma das armas do treinador para o jogo de volta. No entanto, Xavi preferiu falar da sua equipe de forma coletiva.

"Penso na mentalidade, na equipe. A melhoria do time é porque cada um pensou na equipe antes de si. e espero que ele esteja amanhã também."

Barcelona e PSG voltam a se encontrar nesta terça-feira, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys. Na partida de ida, o time espanhol venceu o duelo, disputado em Paris, por 3 a 2, e agora se garante na semifinal da competição com um empate.

Veja também

CORRIDA Corrida dos Morros de Recife divulga percursos pelas ruas do Ibura em sua segunda edição