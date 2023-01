Xavi quer "dar continuidade" ao bom momento do Barcelona na Copa do Rei

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, quer "dar continuidade" ao bom momento da equipe nesta quinta-feira (19), nas oitavas de final da Copa do Rei, contra o modesto Ceuta (terceira divisão), após a vitória sobre o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha.

O título da Supercopa "nos dá tranquilidade e moral, mas sem baixar a intensidade nem a preparação", afirmou Xavi em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Na fase anterior da Copa do Rei, o Barça teve que ir à prorrogação para derrotar por 4 a 3 o Intercity, também da terceira divisão.

"É bom para nós ter a experiência do Intercity para não falharmos. Chegamos no melhor momento da temporada, mas isto não deve nos desviar do nosso objetivo, que é ganhar títulos. Temos que mostrar que estamos duas divisões acima e isso deve ser feito no campo. É outra prova de fogo para nós, para dar continuidade a tudo isto. Sabemos que não será fácil. Eles têm uma proposta muito parecida com a nossa, com certeza vão nos pressionar. A Copa é em jogo único e podemos nos complicar se não estivermos focados", concluiu o treinador espanhol.