Futebol Internacional Xeque catari aumenta oferta por compra do Manchester United e ida de Neymar à Inglaterra ganha força Membro da família real do Catar, Al Thani está disposto a pagar 5,7 bilhões de euros pela compra do gigante inglês

O xeque catari Jassim Bin Hamad Al Thani melhorou sua oferta de compra do Manchester United dos atuais proprietários, a família americana Glazer, para garantir o sucesso da operação, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

Al Thani, presidente do Qatar Islamic Bank (QIB) e membro da família real do país, trava uma disputa com o dono do grupo petroquímico britânico Ineos, Jim Ratcliffe, para a compra do clube inglês dos Glazers, donos do United há 18 anos.

Ratcliffe parecia estar em melhor posição após a terceira rodada do leilão no final de abril, com uma oferta que permitia que Avram e Joel Glazer continuassem envolvidos na gestão do clube, algo muito impopular entre os torcedores dos 'Red Devils'.

A oferta de Al Thani é, ao contrário, pelo controle de 100% do clube e promete acabar com a dívida do clube, que segundo a mídia varia de 700 milhões de euros (3,7 bilhões de reais) a 1 bilhão de euros (5,37 bilhões de reais).

Segundo a rede Sky, a oferta do xeque no final de abril chegava a 5,7 bilhões de euros, o que constituiria um recorde mundial numa operação desse tipo.

No entanto, os Glazers esperavam obter 7 bilhões de euros com a venda e até insinuaram que poderiam permanecer no clube se não fossem convencidos por nenhuma oferta.

Situação de Neymar

Caso concretize a compra do Manchester United, a imprensa inglesa especula que Al Thani contrataria Neymar para o clube inglês. O astro brasileiro tem vínculo com seu atual time, o PSG, até 2027 e uma multa rescisória avaliada em 250 milhões de euros.

A ligação do possível comprador do United, que faz parte da família real do Catar, com o grupo que controla o PSG pode contribuir para uma diminuição do valor da multa.

