Xhaka, capitão da Suíça, admite erro em caso de vacinação falsa e se retira da Liga das Nações

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O capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, admitiu ter cometido um erro nesta segunda-feira e se retirou da convocação após ser investigado por supostamente usar documentos falsos durante a pandemia de covid-19. O jogador, de 33 anos, é suspeito de ter obtido um certificado de vacinação falso anos atrás de um médico que está sendo investigado por promotores em Lucerna, informou a imprensa suíça no fim de semana.



"A questão da vacinação contra a covid-19 me causou grande preocupação e gerou sérias dúvidas. Foi um erro. Peço desculpas", disse o atleta nesta segunda-feira em uma publicação em sua conta no Instagram, acrescentando que cooperará com as autoridades.



O jogador com mais partidas pela seleção suíça, com 152 jogos, não se juntará ao elenco para os quatro jogos da Liga das Nações





O presidente da Federação Suíça de Futebol, Peter Knäbel, disse em um comunicado que considera positiva a atitude de Xhaka em assumir a responsabilidade e esclarecer completamente o assunto. "Ao mesmo tempo, concordamos que é do melhor interesse da equipe jogar essas partidas sem ele", disse Knäbel.



A Suíça, classificada para as quartas de final da Copa do Mundo, viaja para enfrentar a Macedônia do Norte e a Escócia antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte, ambas em Lucerna, em seu grupo da segunda fase da Liga das Nações.



Xhaka, que atualmente defende o Sunderland, da Inglaterra, foi o capitão da Suíça na última edição da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe europeia acabou eliminada nas quartas de final da competição ao ser superada pela Argentina com derrota de 3 a 1 na prorrogação.

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