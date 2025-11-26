Qua, 26 de Novembro

Corrida de rua

XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau movimenta Recife em dezembro

Prova reúne atletas de todo o Brasil e do exterior em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau agita as ruas do Recife no primeiro final de semana de dezembro - Foto: Foco Radical

No dia 7 de dezembro, o Recife vai ser palco da XIV Maratona Internacional Maurício de Nassau. A prova contará com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km, atendendo desde atletas iniciantes até maratonistas experientes. As largadas acontecem de forma escalonada, mas todas com saídas do Forte do Brum. 

Realizada pela Uninassau, a maratona terá categorias divididas em Geral Masculino e Feminino, Universitário (5 km) e PCD (42 km). As inscrições seguem abertas até 3 de dezembro e podem ser feitas através dos sites Corre10 e Ticket Sports

Na 14ª edição da prova, as largadas serão nos seguintes horários: às 4h para os 42 km; 5h para os 21 km; e 5h30 para os 5 km e 10 km. Todo percurso é aferido por GPS e homologado pela Federação Pernambucana de Atletismo.

Com expectativa de reunir milhares de participantes, a Maratona Maurício de Nassau 2025 busca repetir o sucesso das edições anteriores e movimentar corredores, treinadores, famílias e turistas em uma grande celebração esportiva na capital pernambucana.

