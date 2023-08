A- A+

futebol Xodó de Neymar no PSG, Lee Kang-In se despede do brasileiro e ganha declaração: "Filho" Promessa coreana foi para a Espanha com apenas dez anos de idade para atuar pelo Valencia e, já em Paris, se aproximou do craque brasileiro

Neymar anunciou nesta terça-feira a transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Entre as muitas postagens de despedidas e agradecimentos que o craque brasileiro compartilhou nas redes sociais, uma se destacou: a do coreano Lee Kang-In, de quem o camisa 10 da seleção havia se aproximado nas últimas semanas.

Em meio aos rumores de que deixaria o PSG, enquanto nenhum acordo era feito, o brasileiro seguiu no time francês e viu a chegada de um novo “xodó”: Lee Kang-In. Vídeos de interações carinhosas e implicantes entre os dois viralizaram nas redes sociais. Nesta terça (15), após saber da transferência do novo amigo, Lee publicou uma foto com Neymar.

"Foi pouco tempo, mas foi muito especial para mim. Muito obrigado e te desejo o melhor", escreveu o jovem jogador, em espanhol. Neymar repostou a homenagem e se declarou: "Pouquinho tempo, mas já tem um espaço no meu coração. Nos vemos logo, filho", escreveu o brasileiro, com emojis de uma expressão triste e um coração vermelho.

Neymar e 'xodó coreano' trocam declarações após anúncio de transferência do brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Recém-contratado junto ao Mallorca, o meia coreano foi anunciado pelo clube francês em julho e, desde aquele momento, foi presença frequente em publicações de Neymar, muito ativo nas redes sociais.

Aos 22 anos, Kang-In vinha de ótima temporada atuando na Espanha, onde marcou seis gols e deu outras sete assistências, se tornando um dos principais nomes da campanha que garantiu a permanência do time na primeira divisão do país.

O jogador foi revelado, ainda nas categorias de base, pelo Incheon United, segundo o portal Transfermarket, mas acabou se transferindo para o Valencia, da Espanha, ainda nas categorias de base, quando tinha apenas 10 anos, em 2011. Kang-In chegaria aos profissionais em 2019 e atuaria no clube por dois anos, antes de ser negociado por 10 milhões de euros com o Mallorca.

Contratado pelo PSG, o coreano assinou um vínculo até 2028. Pela seleção, são 14 jogos pelo time principal, além de ter disputado duas edições do Mundial Sub-20, em 2019 e no início desse ano.

Anunciado pelo PSG em julho, adquirido por 22 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões), Kang-In se integrou ao elenco durante a pré-temporada, tendo feito sua estreia oficial no segundo tempo da vitória do PSG por 3 a 0 sobre o Jeonbuk, da Coreia do Sul.

Nos três jogos anteriores, contra Al-Nassr, Cerezo Osaka e Inter de Milão, ele foi relacionado pelo técnico Luis Enrique, mas não chegou a entrar em campo.

