Xsports chega ao Disney+ e amplia catálogo esportivo da plataforma

Canal lançado em agosto estará disponível para assinantes de todas as categorias dos pacotes do Disney+

Xsports transmite a Bundesliga - Foto: Alexandra BEIER / AFP

Desde a última segunda-feira (17), os assinantes do Disney+ passaram a ter acesso ao canal Xsports.

A emissora já tinha uma parceria com a ESPN, do grupo Disney, onde tinha o direito de transmitir partidas dos Campeonatos Inglês e Espanhol. 

Agora, o canal aberto lançado em agosto pelo grupo Kalunga, estará disponível para os assinantes de todas as categorias dos pacotes do Disney+. 

A grade contempla programação com campeonatos nacionais e internacionais como a Conmebol Women’s Nations League, Bundesliga, Campeonato Japonês, Liga Nacional de Futsal, além de diversas disciplinas como Diamond League, Liga dos Campeões de Handebol Europeu e Liga de Basquete Europeu.

