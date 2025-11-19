Esportes
Xsports chega ao Disney+ e amplia catálogo esportivo da plataforma
Canal lançado em agosto estará disponível para assinantes de todas as categorias dos pacotes do Disney+
Desde a última segunda-feira (17), os assinantes do Disney+ passaram a ter acesso ao canal Xsports.
A emissora já tinha uma parceria com a ESPN, do grupo Disney, onde tinha o direito de transmitir partidas dos Campeonatos Inglês e Espanhol.
Agora, o canal aberto lançado em agosto pelo grupo Kalunga, estará disponível para os assinantes de todas as categorias dos pacotes do Disney+.
A grade contempla programação com campeonatos nacionais e internacionais como a Conmebol Women’s Nations League, Bundesliga, Campeonato Japonês, Liga Nacional de Futsal, além de diversas disciplinas como Diamond League, Liga dos Campeões de Handebol Europeu e Liga de Basquete Europeu.