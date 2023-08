A- A+

FAMOSOS Xuxa brinca com semelhança com o neto Bento, um dos filhos de Isa Scherer: "Verdadeiros gêmeos" Ex-Nadador Fernando Scherer, ex-Scheila Mello, postou foto dele ao lado de um dos gêmeos da influencer

Pai da influencer e ganhadora do Master Chef Isa Scherer, o nadado Xuxa divertiu a web nesta sexta (4) repostando uma montagem que mostra uma foto sua ao lado do neto Bento, um dos gêmeos de Isa, que também é mãe de Mel. "Verdadeiros gêmeos", diz o post, com uma imagem do bebê sem um fio de cabelo e do nadador também careca.

Aos 48 anos, Fernando Scherer é ex da mãe de Isa, Vanessa Medeiros, e de Scheila Mello, ex-dançarina do grupo É o Tchan. Em maio deste ano, ele se casou com a coach de meditação Dianeli Geller. A influenciadora viajou com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos para Florianópolis para o casamento.

O cerimônia foi ao ar livre, com direito a caminho de pétalas brancas para a chegada da noiva até o altar. Xuxa e Dianeli estão juntos há cerca de dois anos. Ele foi casado com Scheila até 2018. Os dois tiveram uma filha, Brenda, hoje com 10 anos. Ele foi avô no ano passado, quando nasceram os gêmeos de Isa.

Veja também

Esportes Espetáculo de 'toureiros anões', proibido na Espanha, é apresentado na França