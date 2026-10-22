Maratona Internacional Maurício de Nassau reúne corrida, inclusão e cultura em sua 15ª edição

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O Recife sediará, no dia 1º de novembro, a 15ª edição da Maratona Internacional Maurício de Nassau, uma das provas de corrida de rua mais tradicionais do Nordeste.



A competição reunirá corredores amadores e profissionais distribuídos em percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42,195 km, além de categorias inclusivas e premiações em dinheiro.



As largadas ocorrem de forma escalonada. A prova dos 42,195 km parte às 4h; a de 21 km tem início às 5h; e os percursos de 5 km e 10 km começam às 5h30. O trajeto será o mesmo da edição de 2025, passando por diferentes regiões e cenários da capital pernambucana.





Inclusão e premiações

Um dos destaques é a participação de atletas com deficiência, que contam com sete categorias específicas na maratona de 42,195 km: cadeirantes, pessoas com deficiência visual, amputados de membros inferiores, pessoas com deficiência andantes de membros inferiores, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência de membros superiores e pessoas com deficiência auditiva.



A premiação deste grupo contempla os públicos masculino e feminino, com troféus, medalhas e bonificações em dinheiro.



A competição também incentiva a participação de estudantes por meio da categoria universitária, de 5 km. Os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, recebem troféus, medalhas e bolsas de estudo para cursos digitais da UNINASSAU.



Para Jânyo Diniz, CEO da UNINASSAU, a realização da maratona representa uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis e aproximar diferentes públicos por meio do esporte.



“Nosso compromisso é continuar incentivando a prática esportiva, valorizando a inclusão e criando oportunidades para que mais pessoas participem. A maratona reforça a importância do esporte como instrumento de transformação social”, destaca.

15ª Maratona Internacional Maurício de Nassau reúne corrida, inclusão e cultura no Recife | Foto: Rosívaldo Lima/Divulgação

Na prova principal, os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina recebem premiações em dinheiro.



Os vencedores dos 42,195 km ganham R$ 3.500, enquanto os segundos lugares recebem R$ 1.500 e os terceiros, R$ 1.000. A bonificação será de R$ 700 para a quarta colocação e R$ 400 para a quinta. Também haverá premiações nos 21 km e nas categorias destinadas às pessoas com deficiência.



Além da estrutura de apoio com postos de hidratação, UTI móvel, banheiros e guarda-volumes, o público contará com a apresentação musical da banda Faringes da Paixão ao final da prova.



Inscrições e entrega dos kits

Para garantir a participação, os atletas podem se inscrever no site oficial. Após a inscrição, também devem ficar atentos ao cronograma de retirada do kit oficial, composto por camisa, sacola, número de peito e chip de cronometragem.



A entrega será realizada nos dias 30/10, das 12h às 19h, e 31/10, 9h às 16h, na UNINASSAU Boa Viagem, não havendo distribuição no dia da corrida.



Serviço

Data: 1º de novembro, domingo

Distâncias e largadas: 42,195 km – 4h, 21 km – 5h, 10 km – 5h30 e 5 km – 5h30

Retirada dos kits: UNINASSAU Boa Viagem, nos dias 30/10 (12h às 19h) e 31/10 (9h às 16h).

Inscrições: Site oficial

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