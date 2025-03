A- A+

SÉRIE A Sport empata com São Paulo na estreia do Brasileirão e conquista ponto importante fora de casa Equipes se enfrentaram neste sábado (29), no Morumbis; Leão controlou o jogo e conseguiu pontuar no seu retorno à elite do futebol brasileiro

Após três temporadas fora da elite, o Sport fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (29) e conquistou um empate por 0x0 com o São Paulo, no estádio Morumbis. A partida foi marcada por um pênalti desperdiçado pelo Tricolor, além de muitas jogadas de bola parada e investidas em contra-ataques pelo lado do Leão.



Com o ponto importante somado fora de casa, o Rubro-Negro ocupa, de forma provisória, a sexta colocação na tabela. No entanto, a posição deve mudar com o andamento dos jogos da primeira rodada neste domingo (30).

O jogo

O primeiro tempo começou intenso, e logo no primeiro minuto o São Paulo teve um pênalti a seu favor, após Du Queiroz derrubar Luciano dentro da área. No entanto, Calleri isolou a bola e desperdiçou a cobrança.



O Tricolor seguiu pressionando e manteve maior posse de bola nos minutos iniciais, enquanto o Sport apostava em uma defesa sólida, aguardando uma oportunidade para contra-atacar. Essa chance surgiu aos 15 minutos. Após cobrança de falta, Luiz Gustavo falhou, e Lucas Lima arrancou pela esquerda, servindo Pablo, que finalizou em cima do goleiro.



Mesmo com domínio das ações, o São Paulo teve dificuldades para transformar a posse em chances claras de gol. Aos 25 minutos, o Sport criou uma boa oportunidade com uma tabela entre Lenny Lobato e Lucas Lima, mas a defesa tricolor desarmou o lance.



O ritmo da partida caiu, e o São Paulo passou a trocar passes sem impor intensidade. Apenas aos 32 minutos o time da casa voltou a levar perigo, quando Sabino arriscou um chute de fora da área, exigindo boa defesa do goleiro rubro-negro.



Nos minutos finais, o Sport cresceu na partida e conseguiu equilibrar a posse de bola. Aos 37, o Leão teve uma ótima chance em cobrança de falta de Sérgio Oliveira. A bola explodiu na barreira e sobrou para Hereda, que chutou forte de longe, obrigando Rafael a fazer grande defesa. No minuto seguinte, Sérgio arriscou um chute rasteiro de fora da área, mas o goleiro defendeu sem dificuldades.



Antes do apito final, o São Paulo ainda teve uma última oportunidade com Arboleda, aos 43 minutos, mas o zagueiro desperdiçou a finalização. Com isso, as equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.

Segundo tempo



A segunda etapa começou no mesmo ritmo do primeiro tempo, e o São Paulo quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Alan Franco aproveitou passe após cobrança de escanteio, mas finalizou para fora. O Sport respondeu em seguida com um cabeceio de Chico, que passou por cima do gol.

O Tricolor manteve a pressão e criou duas boas chances em sequência. Primeiro, Igor Vinícius chutou por cima da meta. Depois, Luiz Gustavo acertou o travessão após passe de Calleri, mas a bola não entrou.

Sem se intimidar, o Sport reagiu aos 11 minutos. Lenny Lobato arriscou um chute rasteiro de fora da área, levando perigo ao goleiro Rafael.

Aos 18, Caíque França brilhou com uma grande defesa para evitar o gol de cabeça de Calleri. Pouco depois, o Sport voltou a levar perigo em um chute de Lucas Lima, após cobrança de escanteio, mas a bola saiu por cima do gol.

A partir daí, o jogo perdeu intensidade, e as equipes passaram a arriscar finalizações de longa distância, sem sucesso. O Leão ainda teve uma boa oportunidade em cobrança de falta com Sérgio Oliveira, mas a bola parou na barreira.

Jogo paralisado nos minutos finais

Nos minutos finais, a partida foi interrompida após o lateral Igor Cariús ser atingido por uma bola e cair em campo. O jogador precisou ser retirado do gramado, e, devido ao protocolo de concussão, ambas as equipes receberam uma substituição extra.

No entanto, o jogo manteve o mesmo ritmo e, apesar da tentativa de Matheus Alves nos acréscimos, o placar permaneceu inalterado. Com o empate por 0x0 no Morumbis, São Paulo e Sport somaram um ponto cada na estreia do Brasileirão.

Próximos jogos



Pelo Brasileirão, o Sport volta a campo no próximo domingo (6), às 18h30, quando recebe o Palmeiras na Ilha do Retiro. Antes disso, porém, o Leão decide o título do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, na quarta-feira (2), às 21h30, também em casa.



Já o São Paulo tem compromisso pela Copa Libertadores no mesmo dia e horário. O Tricolor enfrenta o Talleres, fora de casa, em duelo válido pela fase de grupos da competição continental.

Ficha técnica

São Paulo 0

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabin (Ferreira); Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Matheus Alves), Alisson (Ryan Francisco) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva). Técnico: Zubeldía.

Sport 0



Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre) João Silva, Chico e Igor Cariús (Lucas Cunha); Rivera, Du Queiroz (Fabricio Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Lenny Lobato (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Souza). Técnico: Pepa.

Local: Morumbis (São Paulo/SP)

Horário: 18h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Lucas Lima e Matheus Alexandre (SPT)

Público: 37.856

Renda: R$ 2.144.747,00

