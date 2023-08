A- A+

Mundial de basquete Yago brilha, Brasil vence Costa do Marfim e avança à segunda fase do Mundial de basquete O duelo terminou 89 a 77 para os brasileiros

Após perder para a Espanha, o Brasil conseguiu vencer a Costa do Marfim por 89 a 77, em confronto realizado nesta quarta-feira (30), pelo Mundial de basquete.

Com o resultado, a seleção comandada por Gustavo de Conti avançou à segunda fase do torneio. O próximo adversário será o Canadá, nesta sexta-feira (1), às 10h30.

Um novo grupo será formado na segunda fase. Além do Canadá, o Brasil vai encarar Letônia e Espanha. Duas seguem no Mundial.

Os resultados do Brasil na primeira fase foram vitória contra Irã e Costa do Marfim e derrota para a Espanha.

O Brasil conseguiu a vitória com uma ótima atuação de Yago. O armador foi eleito o MVP com 24 pontos e onze assistências. Ele chegou a sentir dores no joelho, mas retornou no último quarto.

Na reta final, a Costa do Marfim chegou a diminuir a vantagem brasileira para apenas três pontos. Porém, o Brasil reagiu e consolidou a vitória com uma diferença de 18 pontos.

