futebol Yago celebra vantagem do Sport na semifinal do Pernambucano Leão venceu o Retrô por 1x0, nos Aflitos, e precisa apenas de um empate, na volta, na Ilha do Retiro, para chegar à final

Um dos destaques da vitória do Sport por 1x0 diante do Retrô, nos Aflitos, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, o meia Yago Felipe destacou a importância do triunfo para dar mais tranquilidade ao Leão para o duelo da volta, no dia 21 de fevereiro, na Ilha do Retiro.

“Temos de melhorar cada vez mais. Com vitórias, isso traz mais confiança e tranquilidade para trabalhar. Assim vamos evoluindo. Temos pela frente a segunda partida, dentro da nossa casa, então vamos levar a vantagem para lá e fazer mais um grande jogo para passarmos para a final”, explicou.

O meia também destacou o apoio da torcida rubro-negro, que veio em bom número no setor visitante dos Aflitos para apoiar o Sport diante do Retrô. “Eu me sinto representando essa torcida dentro de campo. A gente tem muito a evoluir. O torcedor pode esperar muita garra e determinação. Fazendo isso, ele estará do nosso lado”, declarou.

Na volta, o Sport precisa apenas de um empate para chegar à final. O adversário da decisão sairá de quem passar entre Náutico e Santa Cruz. Na ida, na Arena de Pernambuco, o Timbu ganhou por 1x0. A volta será nos Aflitos, no dia 22 de fevereiro.

