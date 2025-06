A- A+

surfe Yago Dora vence etapa de Trestles e sobe para segundo no ranking da WSL Em grande tarde, brasileiro brilhou com aéreos e manteve a liderança da bateria final de ponta a ponta

O surfe brasileiro voltou ao topo do circuito mundial neste sábado. Em atuação brilhante em Trestles, na Califónia, Yago Dora não deu chances para o japonês Kanoa Igarashi e venceu sua segunda etapa na temporada na WSL.

O brasileiro brilhou com aéreos desde o início da bateria final e manteve a liderança das notas no início ao fim. Igarashi precisou ser criativo e chegou a obter uma nota 8.30 enquanto corria atrás do somatório do brasileiro, mas não chegou perto de ameaçar a pontuação de Yago.

O brasileiro terminou com notas 9.53 (sua primeira na bateria) e 8.37, somando 17.90. Já Igarashi obteve um 8.30 e um 7.77 como maiores notas, fechando com 16.07.

Com a vitória, o brasileiro ultrapassou o compatriota Italo Ferreira e chegou à segunda colocação do ranking. Yago, que já havia conquistado a etapa de Peniche, em Portugal, chegou aos 38,885. Está colado ao líder, o sul-africano Jordy Smith, que tem 39,450. Vice-campeão da etapa, Igarashi chegou à terceira posição, com 36,390.

A vitória não poderia vir em melhor hora: a próxima etapa é a de Saquarema, no Rio de Janeiro. O evento está previsto para acontecer entre os dias 21 e 29 deste mês.

