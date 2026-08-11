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Yago Felipe recebe proposta da Chapecoense e pode deixar Sport

Jogador perdeu espaço na equipe rubro-negra, desde a chegada de Gilmar Dal Pozzo

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Yago Felipe durante treino do SportYago Felipe durante treino do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O volante Yago Felipe pode estar com os dias contados no Sport. O cabeça de área recebeu uma proposta da Chapecoense, que atualmente é a lanterna da Série A do Brasileiro.

A informação foi divulgada primeiramente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco, junto ao diretor de futebol Bruno Reis. "Recebemos, sim, uma proposta. Estamos avaliando em conjunto com o atleta", afirmou. 

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Com vínculo com o Sport até o fim de novembro deste ano, Yago Felipe perdeu espaço na equipe, desde a chegada do técnico Gilmar Dal Pozzo. No último jogo, inclusive, o atleta sequer foi relacionado para o compromisso perante o Vila Nova. 

Contratado para a disputa da atual temporada, Yago Felipe entrou em campo 31 vezes com a camisa rubro-negra. Do total, 21 foram como titular. O cabeça de área contribuiu com um gol, durante a campanha do título do Pernambucano. 

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