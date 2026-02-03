Yago Felipe revela desejo antigo de atuar pelo Sport e lembra Copa do Brasil 2008: "Mexeu comigo"

A- A+

Apesar de entrar em campo em três oportunidades com a camisa do Sport nesta temporada, o meia Yago Felipe foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta terça-feira (3), no CT José de Andrade Médicis. Em entrevista coletiva, o atleta revelou o desejo antigo de atuar pelo clube pernambucano e afirmou como o clube "mexeu" positivamente com ele há 18 anos.

"A minha relação com o Sport vem de antes. Toda vez que vinha jogar contra passava um filme na minha cabeça. Sou nordestino, do interior do Ceará, e a primeira vez que saí de casa foi para fazer um teste no Flamengo. Fui sozinho, ficando em um hotel que chovia mais fora do que dentro. Tinha 13 anos, um garoto ainda. Cheguei chorando e, quando coloquei na Globo, era dia 11 de junho de 2008. Essa data é bem fresca na memória do torcedor do Sport. Estava passando a final de Sport e Corinthians, na Copa do Brasil", iniciou.

"Aquele jogo ficou marcado para mim. Era aquilo que eu queria viver. Era o início de uma carreira que tinha muito a percorrer. Aquele imagem da Ilha do Retiro, do Sport sendo campeão, mexeu comigo. Falei que um dia eu seria campeão também. Sempre acompanhei o clube, tentei vir para cá outras vezes, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu tinha outras situações, mas não poderia deixar passar essa oportunidade”, prosseguiu o jogador.

A vinda de Yago Felipe para o Recife poderia ter acontecido no ano passado. De acordo com o atleta, antes de fechar com o Mirassol, ele tentou uma transferência para o Leão pernambucano. No entanto, não obteve êxito.

“Ano passado, quando recebi o convite do Mirassol, eu estava no Bahia. Já tinha recebido antes para jogar o Paulista, mas tentei falar com meu empresário para falar com o Sport algumas vezes. Tudo se encaminhou para ir ao Mirassol. É um clube organizado, com um mentor, Juninho Antunes, um cara pé no chão, inteligente para fazer negócio. Ele juntou um elenco bom. O que mais fez a diferença foi a questão do ambiente, do dia a dia, de ter prazer de trabalhar. Quando chega ao Sport e vejo isso também, eu acredito que vai dar muito certo. Ali em campo vai ser o reflexo do dia a dia”, salientou Yago.

Apresentado na data do aniversário de 31 anos, Yago foi surpreendido com o canto de parabéns puxado pela esposa e pela filha, com direito a bolo, no meio da coletiva. Posteriormente, o meia detalhou ter ciência da pressão de vestir a camisa do Sport. "Conheço o contexto do clube, apesar de não ter jogado. Sei que o torcedor do Sport é muito apaixonado, vibrante. Talvez a única alegria que ele tem é quando o time vence. Ele cobra porque quer ver a vitória. Posso representá-los dentro de campo”, finalizou.

