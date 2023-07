Yago regularizado, Danrlei em negociação: Náutico se mexe para reforçar o ataque

A- A+

Não é só a defesa que tem recebido atenção especial do Náutico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Próximo de oficializar as chegadas dos zagueiros Richardson e Joécio, o clube também negocia para aumentar o leque de opções ofensivas para o técnico Fernando Marchiori. Dois nomes podem, em breve, ficar à disposição do clube: Yago Ferreira e Danrlei.



O primeiro é algo concreto. Yago, de 21 anos, estava na base do Fluminense e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol, ficando à disposição do Náutico. Já Danrlei, 27, está na Chapecoense e despertou o interesse dos pernambucanos.



O Náutico é o sexto colocado da Série C, com 23 pontos. O próximo compromisso do clube é diante do Operário-PR, sábado (29), no Germano Kruger, pela 15ª rodada da competição.

