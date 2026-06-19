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COPA DO MUNDO Yamal cita Neymar como ídolo e diz que Messi é o melhor da história: 'Não há dúvidas' Ao falar sobre o argentino, Yamal foi categórico ao afirmar que não vê espaço para debate

O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, voltou a chamar atenção ao comentar suas referências no futebol mundial durante entrevista à TVE. Em tom direto, o jogador do Barcelona colocou Lionel Messi em um patamar acima de qualquer discussão e ainda destacou Neymar como seu principal ídolo pessoal.



Ao falar sobre o argentino, Yamal foi categórico ao afirmar que não vê espaço para debate. Messi iniciou a Copa fazendo três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia.



"Cada partida prova que ele é o melhor da história. Se alguém tem dúvidas, é porque está procurando por elas. Não há mais nada a dizer", declarou o atacante.





Na sequência, o jovem espanhol também citou Neymar como sua grande inspiração no futebol, reforçando a admiração pelo estilo do brasileiro. "Meu ídolo é Neymar, mas Messi é o melhor", completou.



A Espanha volta a campo no domingo (21), às 13h (de Brasília), em Atlanta, onde enfrenta a Arábia Saudita pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Na sequência, a equipe espanhola encara o Uruguai na sexta-feira (26), às 21h, em Guadalajara



"Minha obsessão não é se Messi faz gols ou Mbappé faz e eu não… quero desfrutar, ganhar. Não quero fazer 16 gols e ser eliminado na semifinal", finalizou sobre ser a esperança da Espanha no Mundial.

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